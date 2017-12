Államilag támogatott kudarc

Szinte semmi sem valósult meg azokból a célkitűzésekből, amelyeket a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) 2011-2020 közötti időszakra készített futballstratégiája határozott meg. „A klubok képtelenek eltartani magukat”, szerepel az anyagban, s a helyzet jelenleg sem változott, az állam – tehát az adófizetők – tartják el a sportágat és a benne/belőle élőket.

A tanulmány szerint a környező országok példáját látva elérhető, hogy az élvonalbeli bajnoki mérkőzések hét évvel ezelőtti 2800 körüli átlagos nézőszáma a négy-ötszörösére emelkedjen. Ám a folyamatosan megújuló stadionok ellenére a látogatottság nem változott. A program sikeres végrehajtásához a stratégia szerint fontos a felelősök meghatározása, de ez a valóságban nem történt meg, a stratégia csődjéért pedig senki sem vállalja a felelősséget.

Az MLSZ kapja a magyarországi sportági szövetségek közül a legmagasabb állami támogatást, a Sportgazdasági Nagyító – melyet minden évben Muszbek Mihály sportközgazdász készít el, és a honi labdarúgás pénzügyi helyzetét elemzi – szerint erre az évre 5,4 milliárd forint jutott. A szövetség több mint 200 munkatársának a havi átlagjövedelme személyenként bruttó 1,6 millió forint. Az élvonalban pályára lépő 360 játékos közül 120-an havonta több mint bruttó hárommillió forintot vihetnek haza.

Fotó: Szalmás Péter

Az MLSZ büntetlenül szegheti meg saját etikai kódexét is, amely a klubok számára kötelezően előírja a korrekt kapcsolattartást a sajtóval, az egyesületeknek válaszolniuk kell a média kérdéseire. Ennek betartását nem ellenőrzi senki, de az MLSZ is megszegi ezt az előírást. Lapunk október 8. óta nem kap választ kérdésére, hogy felkészült-e a szövetség arra, ha világszerte kötelezővé tennék az élvonalbeli bajnokikon a videóbíró alkalmazását. A hallgatásból persze sejthető a válasz… Minden bizonnyal további állami forrásra lenne szükség, hogy erre igennel feleljen az MLSZ.

32 stadion felújítására vagy építésére 400 milliárd forintot fordít ebben az időszakban a kormány. A futballstratégia szerint a megfelelő infrastrukturális háttér jelenti a garanciát arra, hogy 2020-ig a magyar klubcsapatok állandó szereplői legyenek a Bajnokok Ligája és az Európa-liga csoportkörének, a válogatott pedig a selejtező-sorozatokban folyamatosan versenyben legyen a világ- és Európa-bajnoki részvételért és legalább két alkalommal el is jusson ezekre a világversenyekre.

Hogy ezekből mi valósult meg, azt láttuk…Hogy mi valósulhat meg 2020-ig? Azt sejtjük...

Politikus vezetők

A 12 csapatos labdarúgó NB I-ben a klubok több mint felénél olyan vezetőket, tulajdonosokat találunk, akiknek megkérdőjelezhetetlen a politikai függőségük - a kormánypártoktól. Mindössze a Haladás, a Honvéd, a Paks, az Újpest, és a Vasas élén található civil üzletember.

Bár ezt az öt klubot is busásan támogatta a kormány, a maradék hét együttesnél nem kérdés a politikai hovatartozás, ami az anyagiakban is megnyilvánul. Az ezüstérmes Videoton Garancsi István üzletember cégének tulajdonában van, aki "kötélbarátja" Orbán Viktornak. A miniszterelnök egyben az élvonalba visszajutott felcsúti Puskás Akadémia alapítója is, a klub elnöke pedig Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester. Róla közismert, hogy jó kapcsolatban áll a miniszterelnökkel, s az is, hogy magánvagyona exponenciálisan növekszik. A Ferencváros elnöke Kubatov Gábor fideszes pártigazgató, pártalelnök, parlamenti képviselő, míg Debrecenben a korábban Andy Vajnával - kaszinók kapcsán - együttműködő Szima Gábor. Tállai András, fideszes képviselő, államtitkár, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elnöke a Mezőkövesd első embere, míg a feljutó Balmazújvárost üzemeltető kft. képviselője a szintén fideszes képviselő, volt polgármester Tiba István. A Diósgyőri VTK fő tulajdonosa, Leisztinger Tamás üzletember, akit korábban MSZP-közeliként jellemeztek, ám épp a diósgyőri klub 2011-es megvásárlása hozta el számára a kiegyezést a kormánypártokkal.

Bajnoki sorrend 19 forduló után

1. Kubatov Gábor (a Fidesz politikusa, Ferencváros)

2. Garancsi István (Fidesz-közeli üzletember, Videoton)

3. Szima Gábor (Fidesz-közeli üzletember, Debrecen)

4. George F. Hemingway (magántulajdonos, Honvéd)

5. Roderich Duchatelet (magántulajdonos, Újpest)

6. Leisztinger Tamás (MSZP- és Fidesz-közeli üzletember, Diósgyőr)

7. Haraszti Zsolt-Balog Judit (magánszemélyek, Paks)

8. Mészáros Lőrinc (a Fidesz politikusa, Puskás Akadémia)

9. Vancsa Miklós-Jámbor János (magánszemélyek, Vasas)

10. Illés Béla-Halmai Gábor (magánszemélyek, Haladás)

11. Tiba István (A Fidesz politikusa, Balmazújváros)

12. Tállai András (A Fidesz politikusa, NAV elnök, Mezőkövesd)

Más sportágakban is ez a helyzet Szinte minden fontos sportszövetségnél fideszes politikus, vagy a párthoz közeli személy vette át a hatalmat az elmúlt években. A jórészt közpénzből működtetett szövetségek leginkább tőlük várhatják a sikeres lobbizást. Németh Szilárd rezsibiztos a birkózó szövetséget vezeti, a kézilabda szövetséget Kocsis Máté, Józsefváros fideszes polgármestere irányítja. A korcsolyaszövetséget Kósa Lajos miniszter vezeti, a kosárlabdasport első embere Szalay Ferenc, Szolnok fideszes polgármestere, míg a teniszezők élén Szűcs Lajos országgyűlési képviselő áll. A röplabda szövetséget a nyíregyházi fideszes polgármester, Kovács Ferenc vezeti. Az asztaliteniszezők elnöke Nátrán Roland, aki 2010-14 között az NGM helyettes államtitkára, majd az Eximbank-csoport vezérigazgatója volt. A triatlonosoknál az MSZP-s Szekeres Imrét Orbán fogorvosa, Bátorfi Béla váltotta az elnöki poszton. A jégkorongozóknál 2015-ig Németh Miklós, Simicska Közgép Zrt.-jének vezérigazgatója volt az elnök, ma már Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója, volt rádióelnök. A vívók elnöki székét Csampa Zsolt fideszes országgyűlési képviselő épp Deutsch Tamás EP-képviselővel szemben nyerte el. A Fidesz holdudvarához tartozik Csányi Sándor, a labdarúgók elnöke és Varga Mihály, a KÉSZ Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója is, aki a szörf szövetséget irányítja. Kálomista Gábor kormányközeli producer idén vált meg a síszövetség elnöki posztjától. Az Úszószövetség szeptemberben választott új elnököt: Gyárfás Tamás utóda, a korábbi kormánybiztos Bienerth Gusztáv helyét Wladár Sándor foglalta el.







Bernau Péter - Korom Milán