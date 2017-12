Nem tér le útjáról Ferenc pápa

Példátlanul kemény támadásokkal illették az idén a katolikus egyházfőt, ám csak egy kis és hangos réteg van ellene, a hívek kiállnak mellette.

Advent, illetve a karácsonyi időszak az egyik legmegerőltetőbb a mindenkori katolikus egyház számára, hiszen Krisztus születésének ünnepekor az egyházfő rendkívül sűrű programot bonyolít le. Karácsony most mégis némi lelki megnyugvást jelenthet Ferenc pápa számára, hiszen az év folyamán olyan támadásoknak volt kitéve konzervatív körök részéről, amilyenekre még nem volt példa a katolikus egyház történetében. Most azonban egy időre talán azok is elássák a csatabárdot, akik egészen különböző jelzőkkel illették őt.

FOTÓ: AFP/ANDREAS SOLARO

A konzervatívok a legenyhébb változásokat sem hajlandóak elfogadni. Azt sem, hogy megkönnyítené az elváltak és újraházasodottak számára a szentáldozást. Eretneknek nevezték a protestánsok számára tett gesztusait, azt, hogy tavaly a svédországi Lundban együtt ünnepelte vendéglátóival a reformáció 500. évfordulója kapcsán elindított ünnepségsorozatot.

Szeptemberben példátlan módon több mint hatvan katolikus pap és tudós írt alá egy dokumentumot az argentin származású katolikus egyházfővel szemben, amelyben rendkívül kemény vádakkal illették. Megfogalmazásuk szerint Ferenc eretnek álláspontot támogat a házasság, az erkölcsi élet, és az Eucharisztia egyes kérdéseiben, amelyek „eretnekségek és egyéb más tévedések” terjedését okozta a katolikus egyházban. Az aláírók haragját a pápa Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítása váltotta ki, amelyet a családról szóló vatikáni szinódus után adott ki. Utoljára 700 évvel korábban volt példa arra, hogy egyházfőt ilyen támadás érjen, akkor XXII. Jánost vonták felelősségre olyan tévedései miatt, amelyeket halálos ágyán vissza is vont.

A pápa melletti felhívás szövege Főtisztelendő Ferenc pápa! Pasztorális törekvéseit és teológiáját az egyház egy bizonyos csoportja hevesen támadja. Nyílt levelünkkel kifejezzük hálánkat bátor és teológiailag megalapozott pápai szolgálatáért. Rövid idő alatt sikerült megújítania a katolikus lelkipásztorkodást az eredeti jézusi alapokon. Szívén viseli a sebzett embereket és a sebzett természetet. Az egyházat hadikórháznak tekinti az élet peremére sodródottak számára. Legfőbb ügyének az Isten által szeretett egyes embert tekinti. Az emberekkel való foglalkozás során a végső szó nem a törvényé, hanem az irgalomé. Isten irgalma az alapja pasztorális kultúrájának, amit az egyháztól elvár. Olyan egyházat álmodik, amely anya és pásztorlány. Osztozunk ebben az álomban. Kérjük, ne térjen le a megkezdett útról! Fogadja teljes támogatásunkat és imáinkat!” – hangzik a felhívás.

Egyes vatikáni főpapok is támadták a pápát, így az osztrák Joseph Seifert érsek, aki szerint Ferenc „aláássa a katolikus erkölcstan alapvetéseit”. Később el is bocsátották a Szentszéktől. A teológiai kérdésekben mindenható Hittani Kongregáció volt prefektusa, Ludwig Müller bíboros pedig azt javasolta, hogy „bíborosok egy csoportja” kezdeményezzen vitát a pápát bírálókkal. Felettébb sajátos felvetés olyan főpaptól, aki a pápa egyik legfontosabb munkatársa volt a Vatikánban. Sőt, december elején bírálta azt a döntést, hogy a pápa az apostoli buzdítást „hiteles tanítóhivatali megnyilatkozás” rangjára emelte. Walter Kasper bíboros ezzel szemben ezt úgy értékelte, hogy mindezzel remélhetőleg lezárult az Amoris Laetitia kapcsán kialakult vita. Az apostoli buzdítás bírálóit egyoldalúsággal vádolta.

Később katolikus életvédő szervezetek vezetői mentek neki a pápának nyílt levélben. Szerintük az egyház világos tanítását a „kétértelműség” váltotta fel, s olyan nézetek is megjelentek, amelyek „ellentétesek Krisztus tanításával”.

A katolikus hívek nagy része nem is értette, miért indult ilyen példátlan akció a pápa ellen. Ettől függetlenül a konzervatívok mindent megtettek azért, hogy a figyelem továbbra is rájuk terelődjön, az interneten ugyanis elképesztő hevességgel ismételgették az eretnekség vádját.

A konzervatívok mindent elkövettek, hogy megkeserítsék a pápa életét, de leperegtek róla a bírálatok. „Hallok kommentárokat, amelyeket tisztelni kell, mert Isten gyermekeitől jöttek. Ezek a megjegyzések azonban hamisak” – jelentette ki szeptemberben a jezsuiták lapjában, a Civiltá Cattolicában. Hozzátette, erkölcstani megállapításai Aquinói Szent Tamás tanításán alapulnak.

FOTÓ: AFP/VINCENZO PINTO

Feltűnést keltett az a vélekedése, amely szerint módosítani kell a Miatyánk szövegének „és ne vígy minket a kísértésbe” mondatát. Alexander Görlach német publicista-teológus a Bild am Sonntagban úgy vélte, nincs más választás, „le kell váltani” a pápát, mert „nem nőtt fel a hivatalához”.

A példátlan támadásra szintén példátlan kezdeményezéssel válaszoltak az egyházfő támogatói: aláírást gyűjtöttek érte. Az interneten magyarul is elérhető felhívást már mintegy 64 ezren írták alá. Arra kérik, ne térjen le arról az útról, amelyen 2013-ban elindult. S hogy ezt nem is tervezi: bizottságot hozott létre, amelynek célja a VI. Pál által kiadott Humanae Vitae enciklika újraértelmezése. Ez döntő változásokhoz is vezethet az egyháznak a születésszabályozást érintő regulációjában.

Hiába a konzervatívok erőszakos fellépése, a pápát segítheti a hívek döntő többségének feltétlen támogatása, szeretete. Az Egyesült Államokban például a katolikusok 87,9 százaléka támogatja, ami 5,3 százalékos emelkedés márciushoz képest. Az Amoris Leatitia értelmezése kapcsán kialakult vita tehát egyáltalán nem tépázta meg a pápa népszerűségét. Alig marad el II. János Páltól, akit az amerikaiak 93 százaléka kedvelt. Bár a Twitter nyilván nem tekinthető perdöntőnek, de sokatmondó, hogy a közösségi oldalon 43 millió követője van.

Európa egyik legismertebb vallásszociológusa, Paul Zulehner úgy véli, bár lehet bírálni a pápát, kritikusai azonban „elvesztettek minden mértéket”. Azt a benyomást akarják ugyanis kelteni, hogy az egyház nagyobbik része nem követi lelkipásztori kurzusát, miközben csak egy kis és hangos csoportról van szó. Wolfgang Beinert egykori regensburgi dogmatikaprofesszor a Frankfurter Allgemeine Zeitungban kifejtette, a német püspökök kétharmada látja, hogy valamit változtatni kell, s a hívek nagy része is támogatja a pápát. A kérdés most az, képes-e az egyház rugalmasabbá válni, s igazodni a modernebb világhoz. Reinhard Marx, a Német Katolikus Püspöki Konferencia elnöke szerint nincs semmi jele sem annak, hogy a viták miatt a pápa elvesztette volna tekintélyét. „Ő irányít, még ha a konzervatívok közül ezt egyesek nem is akarják elfogadni”.

Kemény üzenet a béke világnapján Ferenc pápa szenteste fél 10-kor szentmisét mutat be a Szent Péter bazilikában. December 25-én délben „Urbi et Orbi” áldást ad a vatikáni bazilika központi loggiájáról. December 31-én, szombat délután 5 órakor vesperást és Te Deumot tart, köszönetet mondva az elmúlt év kegyelmeiért. 2018. január 1-jén, vasárnap, Isten Anyja ünnepén, a Béke Világnapján délelőtt 10 órakor a pápa szentmisét mutat be a Szent Péter bazilikában. Ez alkalomból kemény üzenetet fogalmaz meg a menekültek befogadását elutasító országoknak. Kiemeli, számos országban politikai okokból gerjesztik a bevándorlókkal szembeni félelmeket. A világban több mint 250 millió a migránsok száma és köztük 22 és fél millióan menekültek – utal rá az egyházfő. „Irgalmassággal öleljük át mindazokat, akik háború és éhezés elől menekülnek, vagy földjüket diszkrimináció, üldözés, szegénység és környezeti csapás miatt kell elhagyniuk” – közli a pápa. Hangsúlyozza, hogy a migránsok többnyire hosszú és veszélyes utat tesznek meg nehézségek és szenvedés közepette, „rácsokkal és falakkal szállnak szembe, amelyeket azért emeltek, hogy céljuktól távol tartsák őket”. A dokumentum hangsúlyozza, hogy több országban elterjedt a retorika, amely a nemzetbiztonság veszélyeztetését vagy az újonnan érkezők befogadásának terheit hangsúlyozza, lenézve az emberi méltóságot, amelyet mindenkivel szemben el kell ismerni (...) a migránsokkal szembeni félelmet gerjesztik, esetleg politikai célból, ahelyett, hogy békét építenének, erőszakot, faji diszkriminációt hintenek el.

Rónay Tamás