Real Madrid–Barcelona - Klasszikus ebédidőben

Szokatlan időpontban, villanyfény helyett déli napsütésben rendezik ma 13 órától a spanyol labdarúgó-bajnokság szuperrangadóját, a Real Madrid-Barcelona presztízscsatát (tv: Sport1). Régi közhely, de ettől még igaz, ez az a találkozó, amely előtt semmit sem számítanak az előjelek. Nincs jelentősége annak, hogy a Barcelona december 2. óta – amikor 2-2-re végzett a Celta Vigóval – kapott gól nélkül nyeri a bajnokijait és jelenleg tizenegy pont az előnye a Real Madrid előtt a tabellán. Nem számít, hogy a madridiak a múlt héten klubvilágbajnokok lettek, és bár botladozva kezdtek a bajnokságban, a szezon második felére összeszedték magukat. Legutóbbi hazai bajnokijukon 5-0-ra kiütötték a Sevillát. Ráadásul a differencia is pillanatok alatt eltűnhet, hiszen, ha a fővárosiak megnyerik a Leganes elleni elhalasztott meccsüket, és ma győznek, akkor már csak öt pontra lesznek a katalánoktól.

Mindkét együttes mellett szólnak érvek, szerkesztőségünkben a madridiak és a barcelonaiak sikeréért egyaránt szorítanak. Ezúttal egy-egy szerkesztőt kértük fel, foglalják össze, miért az ő kedvenceik nyernek?

Rónay Tamás: Nem is kérdés, hogy a Real Madrid megnyeri a Barcelona elleni, kissé szokatlan időpontban rendezendő El Clásicót. Minden a királyi gárda mellett szól, például az, hogy náluk ontja a gólokat a világ legjobb játékosa, Cristiano Ronaldo. Ő maga is megmondta nemrégiben, hogy a sportág történetének legjobbja. Bár a pápai csalhatatlanság veszélye azért nem fenyegeti a portugált, de szinte tévedhetetlen a kapu előtt (legalábbis általában). Jó, jó, időnként egy Messi nevű labdarúgónak is kijön a lépés, de előre borítékoljuk: ez nem az argentin napja lesz. A Realt feldobja klubvilágbajnoki győzelme is, amelyet a Gremio ellen egy hete aratott, a játékosoknak azóta volt elég idejük a regenerálódásra. A Real-mester Zinédine Zidane mérlege kimondottan jó az idei évben a Barca elleni tétmeccseken (két győzelem a Szuperkupában, egy vereség a bajnokságban), s a francia ezúttal is rálel a nyerő taktikára. A hírek szerint 4-3-3-as hadrendben küldi pályára csapatát, Gareth Bale visszakerül a kezdőbe.

Friss Róbert: Azt nem tudom, nyer-e ma a Barcelona. Azt tudom, miért kellene nyernie, túl azon, hogy Rónay kollégát bosszantsam vele. Nekem az a Real Madrid volt a kedvencem, amelynek del Bosque ült a kispadján a 2000-es évek elején. Akkor, amikor nem értettük, mit keres Figo, Ronaldo, Guti, Hierro, Raúl, Roberto Carlos, Zidane környékén az angol király, Beckham. Galaktikusok voltak, nincsenek. Cristiano Ronaldo - Hegyi Iván kollégának csak Cristiano, mert Ronaldo egy volt-van-lesz - is öregszik. A Real - sokkal jobban - meg azt űzi, amit a többi ezer klub. Eltartott egy darabig, amíg megértettem, mit játszik a Barcelona. Altató cunamit, de... Az 1974-es világbajnokságig kell visszamennünk, Cruyffig, Neskensig, Rensenbrinkig, Haanig. Az Ajax „totális futballjáig”, amelynek logikáját a Barcelona teljesítette ki finom latin játékkal. Persze Messi, Iniesta is öregszik, Suárez halovány, mióta nincs Neymar, hiányzik Xavi szeme a középpályáról és a védelem is sebezhető. Csak az az önálló világ maradt, amit a katalánok teremtettek az egyforma csapatok ellenében. Hát ezért kellene nyernie ma. A játék nyerne, nem csak a Barca.

Népszava