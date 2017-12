Az igazság nyomában

A National Geographic Dian Fossey: Titkok a ködben című háromrészes globális minisorozata a legendás főemlőskutató munkásságának állít emléket. Az Oscar-díjas producer, James Marsh telefonon válaszolt a kérdéseinkre.

- Dokumentum- és játékfilmjeiben közös, hogy szinte mindig valós személyről mesél.

- Igen, de az alapvető különbség a két műfaj között, hogy a dokumentumfilm esetében igazi, valós szereplőkkel forgathatunk. Ez megadja a lehetőségét annak, hogy a lehető legpontosabban meséljük el a valóságot. Így tettük ezt a három Dian Fossey-dokumentumfilm esetében is: megkerestük azokat, akik igazán közel álltak hozzá. Ugyanakkor, el kell ismernem, hogy egy fikciós filmnél sokkal több eszközöd van, hogy elmeséd, amit szeretnél. De, számomra mindkét műfajnál elengedhetetlen, hogy olyan pontos és akkurátus legyek, amennyire csak lehetséges. Az is biztos: engem olyan témák és emberek érdekelnek, akiknek az életét erős narratívával tudom bemutatni.

- Miért nem vállalta el a minisorozat rendezését?

- Úgy volt, hogy én fogom megrendezni – ezzel kerestek meg, csak nem tudtam vállalni, mert épp előkészítettem egy mozifilmet. Ennek ellenére átküldték a rendelkezésre álló anyagokat. Tudtam egy s mást Dian Fossey-ről, mivel a Project Nim című dokumentumfilmem pont arról szólt, hogy miként szocializáljanak és tegyenek emberi kommunikációra képessé egy csimpánzt. Fossey munkássága több mint jelentős, állatvédőként folytatott harca a gorillákért és a tragikus, erőszakos halála nem olyan téma, amit csak úgy leforgat az ember. Több év kutatás szükséges egy jó, ráadásul három filmből álló dokumentum-sorozathoz. Ebben részt vettem szívesen, de arra, hogy ebből forgatókönyvet írjak és megrendezzem, nem volt elég kapacitásom. Így végül – mondjuk így – kreatív konzultáns lettem.

James Marsh FOTÓ: AFP/JUSTIN TALLIS

- Ha már a csimpánzokról és gorillákról beszélünk: mi a véleménye ezeknek az állatoknak a hollywoodi ábrázolásáról?

- Érdekes felvetés! Azt kell, hogy mondjam, Hollywood egyre jobban tiszteli a valóságot. Vegyük példaképpen az új A majmok bolygója-trilógiát. A 2011-es Lázadás pont a Project Nimet vette alapul: egy csimpánz különlegesen magas intelligenciájának köszönhetően fellázad. Ennek a mesének volt sok valóságalapja. Teljesen elképzelhető, hogy egyszer megtörténik. A film abban viszont téved, hogy a csimpánzokat barátságosnak és édesnek ábrázolja, akik végül az ember miatt dühödnek be. A csimpánzok alapvetően nagyon erőszakos és agresszív lények. Csak addig lehet barátkozni velük, amíg gyerekek. A gorillák ezzel szemben a sokkal barátságosabb lények, ők a külsejükkel legtöbbször csak ijesztgetni akarnak. Erre Hollywood megalkotta King Kongot... De a felszínes megközelítéstől függetlenül fontos, hogy a gorillák rengeteg érzelemmel rendelkeznek. Ez kiderül Dian munkáiból is: egyfajta testbeszéddel képes volt kommunikálni a gorillákkal.

- Már készült egy játékfilm Dian Fossey-ről 1988-ban, a Gorillák a ködben. Ennek Sigourney Weaver volt a főszereplője, a mostani dokumentumfilmekben ő narrálja Dian Fossey-t.

- A Gorillák a ködben jó film, Sigourney remekül alakította Diant, így egyértelmű volt, hogy felkérjük, hogy most is ő legyen Dian hangja. Így meg tudtuk oldani, hogy felhasználjuk Dian naplóit és Sigourney hitelesen adta át a sorok mögött rejlő szenvedélyt. Mindezen túl mi most nem egy játékfilmet forgattunk, hanem egy provokatív, oknyomozó produkciót.

- A harmadik rész kifejezetten Dian Fossey halálával foglakozik. Nehéz volt rábírni a gyilkossággal megvádolt Wayne McGuire-t, hogy nyilatkozzon?

- Nem, mivel úgy állapodtunk meg vele, hogy nem vágjuk meg a sztoriját, hagytuk, hogy kiadja az érzelmeit. Úgy érzem, teljesen őszinte volt velünk. Az ő élete és karrierje is sokat sérült amiatt, amit Diannal tettek, sosem tudott megszabadulni attól a lelki tehertől, hogy gyilkossággal vádolták meg.

Infó

A Dian Fossey: Titkok a ködben premierje Magyarországon 2017. december 24-én este 9-kor lesz, mindhárom részt egyben sugározzák. A szériát a National Geographic világszerte 171 országban, 45 nyelven tűzi műsorra.

Cikkünk a következő oldalon folytatódik!