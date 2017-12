A „szemüveges patkány” Londonban is járt

A Kijevben őrizetbe vett orosz kém biztonsági információkhoz is hozzájuthatott Londonban - derült ki néhány órával szerdai kijevi letartóztatása után. Sztaniszlav Jezsov, az ukrán kormányfő közeli munkatársa az idén nyáron tagja volt a Downing Street 10.-ben is tárgyaló ukrán delegációnak. A 39 éves férfi Volodimir Hrojszman kíséretében az angolul gyengén tudó kormányfőnek tolmácsolva Theresa May hivatali rezidenciájára is bejutott. Le is fotózták őt a világ egyik leghíresebb bejárata előtt, ahol önelégült mosollyal áll. A brit kormányfő elismerte, hogy “tudatában van”, egy orosz kém járt a rezidenciáján. A The Times szerint azon a megbeszélésen szó volt többek között az orosz-ukrán határról és a Moszkvára kivetett nemzetközi szankciókról is.

Mint arról lapunk is beszámolt, Jezsovot hazaárulással gyanúsítják. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) már hónapok óta figyelte. Korábban Ukrajna washingtoni nagykövetségén is dolgozott, feltehetően akkor szervezte be az orosz titkosszolgálat. Jezsov elektronikus csatornákon keresztül jelenthetett orosz megbízóinak. Olekszij Petrov, az SZBU kémelhárítási részlegének vezetője “szemüveges patkánynak” nevezte a “bennfentes információkkal rendelkező, megbecsülésnek örvendő, mindeközben az orosz különleges ügyosztálynak dolgozó árulót”.

R.Hahn Veronika, London