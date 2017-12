Polak-wegier

A legendás lengyel-magyar kapcsolatok sok évszázadra nyúlnak vissza. Az 1956-os forradalom is a poznani felkelés hatására robbant ki, s később is több esemény párhuzamosan, vagy egymás hatására zajlott a két országban. Ez így volt a rendszerváltás idején is, amikor Lech Walesa, a gdanski hajógyár villanyszerelője, a Szolidaritás szakszervezet élén vezető szerepet játszott a kommunizmus megdöntésében. 1990-95 között Lengyelország államfője lett, ebben az időben Orbán Viktor csodálója is volt. Ma már csalódott benne: „Azt hittem, inkább építeni fog" – mondta róla a közelmúltban.

Ma is van Lengyelországban magas poszton Orbán-rajongó: Jaroslaw Kaczynski, a kormányzó PiS-párt elnöke, az illiberális (nem)demokrácia zászlóvivőjeként tekint rá, s a maga egyeduralomra törő rendszerében sokban a Fidesz-módszereket másolja. Orbánnal ketten számos területen az Európai Unió kerékkötői. Magyar-lengyel két jó barát – ám aligha lehetünk büszkék arra, hogy a korábbi, párhuzamosan futó haladó mozgalmak és szabadságtörekvések helyett most a két ország együtt igyekszik vissza a XX. század első felébe. Amikor a demokrácia védelmében végre kemény hangot ütnek meg az uniós vezetők, Orbán vétója könnyen lefegyverezheti őket.

Fábri Ferenc