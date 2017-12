Betlehemen a világ szeme

Feszültséggel teli várakozás előzi meg az idei karácsony esti szentmisét Betlehemben. Jézus születésének helyszínén forrnak az indulatok Donald Trump Jeruzsálem státusára vonatkozó döntése miatt.

Rendhagyónak ígérkezik az idei karácsony esti szentmise Jézus születésének helyszínén, Betlehemben. A minden évben élő adásban közvetített eseményre az idén rányomja bélyegét a Jeruzsálem státusa kapcsán kibontakozott nemzetközi diplomáciai botrány és a palesztin területeken hetek óta tartó zavargások.

Helyszíni tudósítások szerint az idei ünnepre látványosan rátelepszik a politika. A Jeruzsálemtől mintegy 10 kilométerre, délre, a Palesztin Hatóság területén fekvő városkában napok óta óriási molinók hirdetik, hogy „Jeruzsálem Palesztina örök fővárosa" – tudósít a Washington Post. A Születés Templomával szemközt elhelyezkedő Manger téren a feliratokat úgy helyezték el, hogy azok a világszerte követhető szentmise közvetítése idején is jól láthatók legyenek. Az ünnepi eseményen hagyományosan részt vesz a ciszjordániai palesztin politikai vezetés, Mahmúd Abbász elnök is rendszerint megtiszteli jelenlétével az ünneplő keresztény közösséget.

Az amerikai lap tudósítása szerint a helyiek, akiknek egyik legfontosabb bevételi forrását épp a keresztény ünnepek adják, aggódnak. A város 4000 hotelszobájának több mint 90 százalékát előre lefoglalták ugyan, de a helyi árusok attól tartanak, hogy a zavargások akár el is ijeszthetik a turisták és zarándokok egy részét. A város luxusszállóját, a Jacir Palace Intercontinentalt múlt héten épp ezért zárták be, annak dacára, hogy mind a 250 ágyát előre lefoglalták az ünnepre. Marwan Kittani igazgató az amerikai lapnak azt nyilatkozta, az események alakulásának függvényében döntenek az ünnepi nyitva tartásról.

Miután Donald Trump amerikai elnök december 6-án bejelentette, hogy az Egyesült Államok elismeri Jeruzsálemet Izrael fővárosának és ide helyezi át nagykövetségét, a Gázát uraló Hamász intifádát hirdetett. Tiltakozásra buzdította a palesztinokat a Ciszjordániát kormányzó és az Egyiptom által közvetített belső kiegyezés nyomán épp Gázát fokozatosan felügyelete alá vonó Palesztin Hatóság is. Ha intifádának nem is nevezhető az azóta kibontakozott tiltakozáshullám, mindenképpen jelentős és állandósulni látszik. Az izraeli védelmi-biztonsági erők és a palesztin tüntetők közötti összecsapásokban eddig nyolc személy vesztette életét, többeket letartóztattak.

Betlehemben is mindennaposak a zavargások a kiemelt turistaszezon ellenére. A városba is benyúló, 2002-ben emelt izraeli biztonsági falon (amelynek létét 2004-ben a Hágai Nemzetközi Bíróság a nemzetközi joggal ellentmondónak nyilvánított) gyűlnek a palesztinokat támogató graffitik. A 8-9 méter magas fal tövében áll a titokzatos személyazonosságú, britnek vélt graffiti művész, Banksy által emelt hotel. Az épület puszta léte is a fal elleni tiltakozás, homlokzata tele van a világ különböző szegleteiből odasereglett turisták által hagyott palesztin-párti feliratokkal.

A turisták folyamatosan érkeznek a városba, de nem a korábbi években megszokott mértékben. Az árusok kint vannak az utcákon és abban bíznak, hogy ha bár késve is, de végül nem marad el a szokott tömeg és az ünnepi bevétel. Egyelőre azonban arról panaszkodtak az amerikai riportereknek, hogy idei bevételük drasztikusan megcsappant, messze elmarad a korábbi évektől. A Manger téren megszólaltatott szuvenír árusok azt mondták, hogy bár délután van, de aznap még egyetlen vevőjük sem akadt.

A palesztin hatóságok derűlátóbbak. Az idei év eddig jobbnak bizonyult a tavalyinál, 2017-ben 2,7 millió turista látogatott a Palesztin Hatóság területeire a 2016-os 2,3 millióval szemben. Tiltakozások minden bizonnyal az ünnepen is lesznek, Izrael és ezúttal Amerika-ellenes felhangokkal. Bár a Trump-bejelentés után azonnal lekapcsolták a betlehemi karácsonyfa díszvilágítását, a palesztin tiltakozás nem csapott át keresztényellenességbe. Egyelőre úgy néz ki, hogy az ünnep biztonságát és méltóságát szavatolni tudják.

Mi vonzza a turistákat Betlehembe? A város legnagyobb híressége kétségtelenül a Születés Temploma, amely egyben a világ egyik legrégebben működő temploma is. A legenda szerint Jézus születésének helyén emelték 326-339 között. A templom jobb oldalán áll az örmény és a görög kolostor, bal oldalon pedig a ferences. A jóval fiatalabb, 1881-ben épült ferences Szent Katalin templom is közkedvelt turistacélpont. Betlehem nem csak a keresztények számára bír különleges jelentéssel, Ráchel sírja a zsidók, arabok és keresztények szemében egyaránt szent hely. Heródes tényleges sírja máig nem került elő egyetlen ásatás során sem, de a városon kívül, mintegy 5 kilométerre található Herodium – Heródes egykori fényűző palotájának és az azt körülvevő erődítménynek a maradványai – szintén turistalátványosságnak számít.

Gál Mária