Újabb Beatles-legenda kap lovagi címet

Ringo Starr, a legendás Beatles egykori dobosa is rajta van az angol királynő újévi lovaggá ütési listáján - futott körbe a hír a brit sajtóban. A 77 éves zenész a zenekar többi tagjával együtt 1965-ben kapta meg a MBE (Member of the Most Excellent Order of the British Empire) címet, ami a lovagi címhez vezető lépcső első foka. Most, 53 évvel később végre lovaggá üti a királynő, ahogyan a Beatles másik, még élő tagja, Pail McCartney is megkapta a Sir megszólítást. Mivel McCartneyt már 20 éve lovaggá ütötték, a rajongók folyamatosan követelték Ringo kinevezését is, egészen eddig hiába. A lapok szerint most McCartney szólt pár jó szót az érdekében a királynőnél - írja az index.hu.