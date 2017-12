Orbán Viktor elvesztette államférfi jellegét

Mi az a tíz esemény, ami meghatározta 2017-ben a magyar közéletet? A hvg.hu igyekezett a folyamatokra visszatekinteni, és megjósolni, velünk marad-e az adott téma az új évre is. Ebből az összeállításból ragadtunk ki két részletet.

Őcsényben Orbán elveszti államférfi jellegét

„Nagyon helyes, hogy határozottan, hangosan és érthetően fejezték ki a véleményüket” – ezt mondta Orbán Viktor azután, hogy egy kis faluban a helyiek megfenyegették azt a panziótulajdonost, aki Magyarországon bejegyzett menekülteket akart rövid nyaralásra befogadni. A feldühödött emberek meg is rongálták az illető autóját (a rendőrségnek hónapokig tartott, hogy prezentáljon egy gyanúsítottat). A magyar miniszterelnök tehát végső soron bűncselekményeket tartott megfelelő véleménykifejezésnek, amivel minden bizonnyal saját politikai pályájának eddigi mélypontjára jutott el.

A portál ezután a sorosozás további állomásait idézi, majd arra a következtetésre jut: amíg a Fidesz kormányoz, ez a téma nem ér már véget.

Botka: fényes jövő áll mögötte

Az év végi baloldali körhintát nézve talán el is felejtettük, de 2017 volt az esztendő, amikor a szocialisták örök reménységének számító Botka László megmérettetett és könnyűnek találtatott. Történt, hogy a szegedi polgármester évtizedes húzódozás után végre elfogadta pártja kormányfőjelölti tisztségét. És nem eléggé elítélhető módon komolyan is vette azt.

Botka egy balra kanyarodó, a baloldali térfélen önérzetesen fellépő MSZP vezére akart lenni, méghozzá elég erőszakosan. Ha ez nem lett volna elég nagy bűn a párt egyes klikkjeiben, úgy képzelte, hogy az első hely felelősségéhez bizonyos párton belüli jogok is járnak. Megmondhatja, ki hol indul, és maga alakítja ki a szövetségi rendszert, miután arra a kongresszus áldását adta. Hát nem, gondolták sokan, és néhányan cselekedtek is. Miután Botka nem tudta meghozni egyedül a kimutatható népszerűségnövekedést, kikezdték autoritását, megkérdőjelezték képességeit, és valószínűleg a miniszterelnök-jelölt elleni lejárató kampányba is besegítettek.

A következmények ismertek, a miniszterelnök-jelölt visszalépett. A hvg.hu ezzel kapcsolatos előrejelzése 2018-ra: Botkát már nem látjuk, az MSZP-t sem biztosan.

