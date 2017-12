Megszelídülhet a kis vezér?

A dél-koreai Újraegyesítési Minisztérium kedden kiadott előrejelzése úgy számol, hogy Észak-Korea jövőre megkezdi a tárgyalásokat az Egyesült Államokkal nukleáris programjáról, míg Dél-Koreával valamelyest normalizálódik viszonya. Hogy ezt miből gondolják, az teljes rejtély - írja a privatbankar.hu.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa nemrég újabb szankciókat szavazott meg Észak-Korea ellen az ismétlődő ballisztikusrakéta-tesztek miatt - ezúttal elég kemény büntetést szabtak ki Kim Dzsong Un rezsimjére: nem csak a nyersanyagoktól zárnák el az országot, hanem a külföldön dolgozó észak-koreai vendégmunkások által hazaküldött pénztől is. Korea persze háborús cselekménynek nevezte a szankciókat, és mindenkit megfenyegetett, aki megszavazta vagy be akarja tartani az ENSZ határozatát - pedig köztük van egyetlen valamire való szövetségese, Kína is.

Ehhez képest igencsak optimistának tűnik a szöuli Újraegyesítési Minisztérium friss előrejelzése, főleg hogy különösebben nem indokolták meg, hogy miért gondolják azt, hogy javul majd a helyzet.