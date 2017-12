Karácsonyi ének a táncról

Egy nyolcéves erdélyi kisfiú, Balázs Dávid abban a félelemben élt, még karácsony előtt levághatják a lábát, hogy az életét megmentsék. Dávid szülei egy jó nevű erdélyi néptáncegyüttesben táncolnak, a kisfiú is néptáncos szeretne lenni. Ha amputálni kell a lábát, az élete és az álma is romba dől. Azonban a súlyos betegségre, amiben szenved, Romániában nem volt más gyógymód. Most Budapesten egy komoly műtétet hajtottak végre rajta, amire a pénzt egy jótékonysági számla megnyitásával a Pensio Minőségi Közétkeztetés Kft. biztosította.

„Kiemelten fontosnak tartjuk a társadalmi felelősségvállalást, családi vállalkozásunk széles körben támogat jótékonysági szervezeteket, alapítványokat ” – mondta megkeresésünkre Süllős Gyula, a cég tulajdonosa. – „Amikor megtudtam, hogy Dávid milyen betegséggel küzd, egy pillanatig nem volt kérdés, hogy segíteni fogunk. És az sem lehetett vita tárgya, ha már segítünk, akkor mindent állunk, a műtétet és az utána következő rehabilitáció összes költségét.”

A beteg kisfiú családját és Süllős Gyulát, a Pensio tulajdonosát László Csaba, az erdélyi Pipacsok Néptáncegyüttes vezetője hozta össze, amikor kiderült, milyen nagy a baj. „ A család siklódi, a székely falu őrzi a hagyományokat, a szülők többnyire falusi turizmussal és gyógynövények gyűjtésével foglalkoznak. Az édesanya és az édesapa is nálunk táncol. Remélem, idővel, ahogy felgyógyul, a kicsi Dávid is táncolni fog - mondta lapunknak László Csaba.”

Mint megtudtuk, a műtét sikeres volt, kezdődik a rehabilitáció.