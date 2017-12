Használt guminőt is visszavinnének

Bár törvény szerint nem lenne kötelező, a boltok általában visszaveszik a hibátlan árut, ha még megvan a számla.

A vásárlók 5-10 százaléka különböző okokból az ünnepek után kicseréli ajándékait a boltokban: a többségük karácsony és szilveszter között. A kereskedők nagy része ennek az igénynek teret is ad, annak ellenére, hogy ha nem hibás a termék, nem volnának kötelesek kicserélni vagy visszavenni az árut. Ha megvan a blokk és az áru sértetlen, a vállalkozások 85 százaléka minden további nélkül cserél. Ha a vevő nem talál megfelelő árut, a kereskedők csaknem felénél levásárolható az áru ára, 38 százalékuk pedig visszaadja a pénzt. Mindez a Marketing Commando karácsony előtt készített online felméréséből derül ki, amelynek során 150 kis- és közepes vállalkozást kérdeztek meg.

Wolf Gábor, a Marketing Commando vezető tanácsadója szerint jelentős a fejlődés ezen a téren, ám még így is sok cég akadékoskodik feleslegesen az ajándékcserénél. Persze vannak igazán kínos esetek is. Az egyik vállalkozás arról számolt be, hogy egy hölgy ki szerette volna cserélni a terméket, de az nem volt nála, mégis ő volt felháborodva. De vittek már vissza guminőt is, amelyet már használtak. Volt olyan is, hogy két évvel a vásárlás után vittek vissza terméket arra hivatkozva, hogy nem tetszik.

A vevők többsége ugyanakkor szeretné mihamarabb elintézni a cserét: 40 százalékuk még karácsony és szilveszter között, 48 százalékuk pedig január első hetében. A vállalkozások harmadánál februárban is visznek vissza ajándékot cserére, ötödénél pedig a tavasszal visszahozott ajándék sem ritka.

A csere indoka a legtöbbször az, hogy nem lett jó az ajándék – például a méret. A vevők csaknem felének pedig egyszerűen nem tetszett az ajándék. Minden tizedik vállalkozás találkozik olyan esettel is, amikor a vevő bevallja, hogy túlköltekezett és visszakéri a pénzt. A webáruházaknál fordul elő például rendszeresen, hogy a vevő két helyről is rendel, majd az egyik terméket - élve az elállás jogával - nem veszi át.

Wolf Gábor szerint ugyanakkor nem jellemző, hogy a vevők visszaélnek a garancia és a csere feltételeivel, legfeljebb egy elenyésző részük. De nem utóbbiakra, hanem a tisztességes vevőkre kell szabni a visszáruszabályokat, és megéri korrektnek lenni, mert az ma még mindig versenyelőnyt jelent egy cég számára. A vevők ugyanis szívesebben keltik jó hírét annak a cégnek, amelyik barátságosan és nagyvonalúan intézi a garanciát, mint annak, amelyik a legolcsóbb.