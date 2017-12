A szegénytől a gyerekét is elvehetik

Az alapjogi biztos szerint változatlanul minden harmadik gyereket a szegénység miatt emelnek ki a családjából. A minisztérium szerint csak "végső megoldásként" történik ilyen.

A kormány elkötelezett amellett, hogy minden gyermeknek - lehetőség szerint a vér szerinti családjában - biztosítsa az alapvető javakat, és a kiemelés a családból csak a végső megoldás legyen - közölte megkeresésünkre az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi). Azt szerettük volna megtudni, milyen intézkedéseket terveznek, miután az alapvető jogok biztosa egyik friss jelentésében megállapította: minden harmadik, gyermekvédelmi szakellátásba kerülő gyereket most is a szegénység miatt emelnek ki a családjából.

Székely László ombudsman szerint a korábbi vizsgálatok óta nem történt változás ezen a területen, holott "ezt a gyermekek jogait sértő intézkedést megelőzéssel, a gyermekjóléti alapellátás és az átmeneti gondozás megerősítésével lehetne kezelni". Az alapjogi biztos hangsúlyozta: a gyermekvédelmi törvény értelmében a gyermeket kizárólag anyagi okból fennálló veszélyeztetettség miatt nem szabad elválasztani a családjától - ez a nemzetközi egyezményekkel sem egyeztethető össze.

Az Emmi szerint az elmúlt években több intézkedést is tettek és jelentős eredmények születtek. Csakhogy a pénzbeli támogatások növelésével nem előzhető meg a gyermekek anyagi okból történő kiemelése a családokból. Szükség van a települési önkormányzatok odafigyelésére, illetve arra, hogy a családok felnőtt tagjai életvezetési tanácsokat és segítséget kapjanak egy piacképes szakma elsajátításához, hogy munkahelyek létesüljenek.

Nagy gond az is, hogy a gyermekvédelmi törvény előírása ellenére a szükségeshez képest elenyésző számban vannak az átmeneti gondozást nyújtó helyettes szülők. Az otthontalanná váló szülők és gyermekeik befogadására létrehozott átmeneti otthonokban is kevés a férőhely, azok területi eloszlása is egyenetlen. Székely László felkérte Balog Zoltánt, az emberi erőforrások miniszterét, megyénként mérjék fel az intézményi hiányosságokat, és tegyenek lépéseket az átmeneti gondozást nyújtó helyettes szülők számának és a családok átmeneti otthonai férőhelyeinek növelése érdekében.

Az Emmi minderre úgy reagált, a nevelőszülői rendszer megerősítésére már történtek lépések: a nevelőszülői jogviszonyt foglalkoztatási jogviszonnyá tette a kormány, ingyenes szakképzések indultak már működő nevelőszülőknek és jelentősen nőtt a nevelőszülői díjazás is. Azt, hogy milyen további intézkedéseket terveznek (vagy terveznek-e egyáltalán) nem tudtuk meg.

"Az ombudsman átfogó jelentése azért különösen fontos és előremutató, mert többé nem lehet kétségbe vonni, hogy sok ezer gyermeket azért szakítanak el szerető szüleiktől, mert nagy szegénységben élnek" - közölte a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ). Azt a jogvédők is megerősítették, hogy amikor fizikai, lelki, szexuális, bántalmazástól kell megvédeni, akkor helyes a kiemelés, de ha szerető, ám szegény családban él a gyermek, akkor elszakítása a családtól nemcsak indokolatlan, hanem jogsértő is. Úgy vélik, a szülők és gyermekeik elszakítása helyett a kormánynak a szegény családok megsegítésére kellene koncentrálni.

Juhász Dániel