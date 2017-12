Síron túli keresztelés

Saját szabályaikat is megszegve folytatják a mormonok a halottak megkeresztelését – tette közzé az egyház egyik volt tagja.

A mormon egyház tagjai holokausztáldozatokat, valamint különböző hírességek felmenőit, köztük Donald Trump, Hillary Clinton és Steven Spielberg nagyszüleit keresztelték meg posztumusz jelleggel, annak ellenére, hogy ezt a gyakorlatot több mint két évtizede szigorúan korlátozzák az amerikai Salt Lake City-beli székhelyű egyház előírásai – osztotta meg a nyilvánossággal kutatásainak eredményeit Helen Radkey, aki a hetvenes évek derekáig maga is a mormonok közösségéhez tartozott.

A mormonok hite szerint a családoknak együtt kell lenniük az örökkévalóságban. Ezen alapul, hogy a mormon vallás ismeri az egyháztagok hozzátartozóinak a - haláluk utáni - megkeresztelése intézményét. Ez a rituálé a dogma szerint nem avatja automatikusan a mormon egyház tagjává az elhunytat, hanem mintegy „megadja a választás lehetőségét” a holt lélek számára, akar-e mormon lenni.

Az 1990-es években irányult először közfigyelem erre a gyakorlatra, amikor kiderült, hogy a holokauszt többszáz halálos áldozatát is megkeresztelték ilyen módon. Zsidó vezetők ezt elítélték, majd Gary Motokoff zsidó genealógus tárgyalásokat folytatott a mormon vezetőkkel. Ennek nyomán a mormon egyház 1995-ben megtiltotta a holokausztáldozatok megkeresztelését, kivéve azokat a ritka eseteket, amikor az egyház valamely tagjának egyenesági felmenőjéről van szó. Megtiltották azt is, hogy hírességeket kereszteljenek meg posztumusz jelleggel, „hozzátartozói” mivoltjukra hivatkozva.

A korábbi mormon Helen Radkey azonban 2012-ben felfedte, hogy tovább folytatódtak a tiltott keresztelések - így Anne Frankot, a holokauszt talán legismertebb áldozatát is megkeresztelték. Az egyház elismerte a hibákat, bocsánatot kért, majd megerősítette a posztumusz kereszteléseket is nyilvántartó adatbázis tűzfalát, és négy főállású személyt alkalmazott csak arra, hogy - gépi automatizmus helyett - gondolkodó emberi szűrőként megakadályozzák a nem kívánatos posztumusz keresztelések rögzítését.

Van bőven dolguk: valakik még Simon Wiesenthal „nácivadászt” is meg akarták keresztelni holtában. Radkey, miután évtizedekkel ezelőtt távozott az egyházból, bíráló nyilatkozatokat tett annak vezetőire, mire azok kiátkozták. Ő viszont egy továbbra is „aktív” mormontól megkapta a jelszót a adatbázishoz, és azt tanulmányozza szorgosan azóta is. Így bukkant nyomára annak - legújabb leleplezése szerint -, hogy az elmúlt öt évben is megkereszteltek húsz holokausztáldozatot.

Szintén nem kerülte el halála utáni mormon keresztségét Humphrey Bogart, Marilyn Monroe, II. Erzsébet angol királynő édesanyja, továbbá Kim Kardashian tévés személyiség, Carry Fischer színésznő, illetve Joe Biden, John McCain és Mike Pence politikus egyik-másik nagyszülője sem, pedig náluk a legtávolibb mormon rokoni kapcsolatot sem lehet kimutatni.

Merítkezés A mormon egyháznak 16 millió tagja van világszerte. Az elhaltak keresztelése a 159 mormon templom valamelyikében történik. Egy fiatal férfi rövid imát mond, majd a közösség egyik tagját, aki a megkeresztelendő halottat „képviseli”, megmerítik a dekoratív keresztelő medencében, amely 12 ökörszobron nyugszik. A megkeresztelés tényét rögzítik abban a hatalmas elektronikus adatbázisban, amelynek a nem nyilvános részéhez csak a jelszóval rendelkező tagok férhetnek hozzá.

Kárpáti János