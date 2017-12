Holland állampolgárságot kaphat Szaakasvili

Amennyiben elhagyja Ukrajnát és igényli a holland állampolgárságot, a volt grúz államfő, az ukrajnai Odessza volt kormányzója, Miheil Szaakasvili megkaphatja azt, közölte Halbe Ziljstra. A holland külügyminiszter még karácsony előtt, december 22-én jelentette be ezt Hágában, de a jelenleg hontalan Szaakasvili, aki ellen mind Grúziában, mind Ukrajnában eljárás folyik, egyelőre még nem közölte szándékát. A politikus csak annyit jelentett be, hogy több ország is felajánlotta számára az állampolgárságot, de ő Ukrajnában szándékozik megvédeni a jogait. A holland felajánlás annak köszönhető, hogy Szaakasvili felesége holland.