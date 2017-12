Visszapillantó - A rendezéssel nem volt gond a vizes vébén

Sikeres vizes világbajnokságot rendezett Magyarország, az esemény pénzügyei azonban rendkívül zavarosak voltak, ellenőrizhetetlenül folytak el állami milliárdok a lebonyolításra.

A korábbi évekhez hasonlóan a Népszava sportrovata ezúttal is elkészíti hónapokra lebontva idei visszatekintőjét. Összeállításunkban felidézzük a legemlékezetesebb, a sportrajongókat leginkább foglalkoztató eseményeket. Ezúttal júliusra tekintünk vissza.

A gyermekektől és a szociális ágazattól vont el több mint 90 milliárdot a kormány a hónap elején: július 4-én jelent meg a Magyar Közlönyben a határozat arról, hogy 90,315 milliárd forintot a szociális támogatásokból a sporttámogatásokra kell átcsoportosítani. A kormányhatározathoz csatolt táblázat szerint a szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatásoktól vonják el a pénzt a sporttevékenységek támogatására. Ebből 90 milliárd a versenysportokra megy működési célú támogatásként, a maradék 315 ezer forintot pedig kincstári díjra és tranzakciós illetékre költik. Az átcsoportosítást Varga Mihály nemzetgazdasági miniszternek azonnal végre kellett hajtania.

Bő egy héttel a rajt előtt hatalmas hullámokat kavart a hír, hogy az MTVA kitiltaná a többi hazai médiumot a budapesti és balatonfüredi rendezésű vb-ről. A közmédia cáfolt, a közvetítési jogokkal nem rendelkező televíziós társaságok pedig más nagy világversenyekhez hasonlóan az úgynevezett vegyes zónákban készíthettek interjúkat a résztvevőkkel.

A július 14-től 30-ig rendezett vb rengeteg indulatot kavart, az esemény összköltsége végül meghaladta a 140 milliárd forintot is, de sikerült rendben lebonyolítani. Persze voltak komikus pillanatok is, például a szervezőbizottság hosszú idáig kilátástalan küzdelme a megfelelő kabalaállat megtalálásáért, előbb egy egy szörnyű pulikutya népszerűsítette volna az eseményt, amely úgy nézett ki, mintha 80 fokon kimosták volna a mosógépben, majd túl sokáig felejtették bent a centrifugában. Őt követte Water Lilly és Water Willy, utóbbi név azonban az angol szlengben férfi nemi szervet jelent, és ilyen elnevezéssel szexuális segédeszközöket forgalmaznak Nagy-Britanniában. Harmadikra megszületett a jó megoldás, Water Lili és Water Lali. A versenyek telt ház előtt zajlottak, a közönség minden magyar indulót megünnepelt, függetlenül attól, ki milyen eredményt ért el. A vb alatt rendezték a Forma-1-es Magyar Nagydíjat is, de szerencsére mindenkinek jutott hely a hotelekben. Magyarország két arannyal - mindkettőt az úszóklasszis Hosszú Katinka szerezte -, öt ezüsttel és két bronzzal az éremtáblázat kilencedik helyén végzett.

A hungaroringi F1 nagy kérdése az volt, megelőzi-e a brit Lewis Hamilton a német Sebastian Vettelt a világbajnokság pontversenyében? Az előzés elmaradt, miután rendkívüli izgalmakat követően utóbbi pilóta nyert a mogyoródi pályán.

A vizes-vb alatt a Videoton kivételével csendben kiselejtezték a magyar klubcsapatokat a különböző európai kupasorozatokból. A Budapest Honvéd a második kvalifikációs körben szállt be a Bajnokok Ligájába, ám nyomtalanul el is tűnt, kettős vereséggel maradt alul az izraeli Hapoel Beer-Shevával szemben. Az Európa-ligából körönként hullottak ki a magyarok, a Vasas kezdte a sort a Beitar Jeruzsálem ellen. Noha idegenben már 3-1-re is vezetett, de 4-3-ra kikapott, a budapesti visszavágón a 0-3 alkalmával pedig nem volt esélye a magyar együttesnek. Az FTC a második kanyarban bukott el a Midtjylland ellen. A Videoton még a harmadik kört is túlélte, augusztusban pedig még a továbbjutásban is reménykedhetett a Bordeaux elleni, idegenbeli 2-1-es vereség után.

Eközben a hónap közepén elkezdődött a labdarúgó NB I új idénye.

Bernau Péter