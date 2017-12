Nagy Népszava-körkép: fotóművészet

Mit néztünk, hallgattunk, olvastunk 2017-ben? Szakértőket kértünk fel, hogy osszák meg velünk szakmai és személyes élményeiket, összegezzék az évet. Első rész: fotóművészet.

Az év képe itthon és a világban:

Bánkúti András Pulitzer-díjas fotóriporter: Az itthonira 2018 január végén tudok válaszolni, a Magyar Sajtófotó pályázat után. A külföldi kép Goran Tomasevicnek az iraki Moszul ostrománál készült képe.

Keleti Éva Kossuth-díjas fotográfus: Nekem Bácsi Róbert fotója, amit rólam készített. A világban? majd megismerem, ha itt lesz a World Press Photo-kiállítás.

Móricz-Sabján Simon sokszoros sajtófotó-díjas fotóriporter: Kovalovszky Dániel „Egy pokoli színjáték díszletei” című sorozata, illetve Emanuele Satolli és Felipe Dana képei Moszulból

Virágvölgyi István fotós, képszerkesztő: A hazai szintérről a Capa-nagydíj három idei ösztöndíjasának, Bartha Máténak, Koleszár Adélnak és Kovalovszky Dánielnek a képsorozatait érdemes mindenképpen végigböngészni. Korunk szomorúan reális lenyomata Ryan M. Kelly a Daily Progress című amerikai lap számára készített elképesztően drámai felvétele, amelyen a fehér felsőbbrendőség ellen tüntető tömegbe hajtó terepjáró előtt repülnek szanaszét az emberek a levegőben. Szívszorítóak Kevin Frayer képei a mianmari rohingyák üldöztetéseiről, mindenképp említésre méltó még César Dezfuli spanyol fotográfusnak egy elképesztően erős tekintetű 16 éves mali menekültről készült portréja, amellyel elnyerte a londoni National Portrait Gallery által odaítélt Taylor Wessing Portréfotó Díjat is.

Az év fotókiállítása itthon és a világban:

Bánkúti András: Itthon: Sebastiao Salgado-Genesis (Műcsarnok); Külföld: Andres Serrano kiállítása a párizsi Petit Palaisban, ahol a fotóit az állandó kiállítás alkotásai közé helyezték a képek tematikája szerint. Nagyon eredeti tárlatrendezés.

Keleti Éva: Két magyar kiállítás szeretnék megnevezni: Korniss Péter életműkiállítása a Nemzeti Galériában és a Várfok Galériában, Gáti György kiállítása a Faur Galériában "Nekem való világ". Szégyen, de a külföldi kiállítások már távolabb vannak tőlem.

Móricz-Sabján Simon: Sebastiao Salgado Genesis című kiállítása (Műcsarnok) és Paolo Pellegrin – Life Stills a párizsi Magnum Galleryben

Virágvölgyi István: Az év kiállítása címre jó eséllyel pályázik a tavaly elhunyt mali fotográfus, az örök optimista Malick Sidibé – a bamakói éjszakai élet vidám pillanatait is felvillantó – életművét felvonultató kiállítás, amely még februárig megtekinthető a párizsi Cartier Alapítványban. Itthon bizonyosan az idén nyolcvanadik születésnapját ünneplő Kossuth-díjas fotográfus, Korniss Péter Folyamatos emlékezet című kiállítása (Magyar Nemzeti Galéria) kihagyhatatlan, amelyben Korniss a fél évszázados életművet kiegészítő új képsorozattal is jelentkezik. Februárig látogatható. Fontos még kiemelni a kamaszkor témáját körüljáró Golden Boundaries című csoportos tárlatot a Capa Központban, amelyet Oltai Kata kurátor jegyez, és még márciusig megtekinthető.

Betlehemesek a lakótelepen - Korniss Péter alkotása

Az év legnagyobb meglepetése:

Bánkúti András: Sivák Zsófia berobbanása a Magyar Sajtófotó pályázaton.

Keleti Éva: Egy Robert Capa-kép: Gerda Taro alszik (Párizs, 1935)

Móricz-Sabján Simon: A Robert Capa Központ és a Magnum Photos fotóügynökség Magnum Workshopja

Virágvölgyi István: A meglepetés talán nem a legjobb kifejezés, de Keleti Éva Kossuth-díjának mindenképp együtt örülhetett a szakma. Sokkal kevésbé örömteli volt, ahogy Ostyáni János, az Origo fotórovat-vezetője távozni kényszerült pozíciójából. Az információs zaj korszakának egy ijesztő példája, hogy egy magát brazil háborús férfi fotóriporternek kiadó emberről (még abban sem vagyunk biztosak, hogy valójában nő vagy férfi) derült ki, hogy nemcsak az állítólagos fotóit lopta össze más fotósoktól – amelyeket leközölt például a Wall Street Journal is –, de a 125 ezres követőtáborral rendelkező Instagram-profiljába is egy brit szörfös fényképét töltötte fel. Nagy meglepetés még látni Annie Leibovitz világhírű fotográfusnak a Vogue számára készült portréját Bradley Edward Manningről, az egykori amerikai hadseregből titkos információkat szivárogtató hírszerző elemzőjéről, aki időközben Chelsea Elizabeth Manning néven nőként szabadult börtönbüntetése után.

Az év legnagyobb veszteségei:

Zambiai elefánt - Sebastiao Salgado alkotása

Bánkúti András: A Mai Manó Ház feltételezhető teljes átkerülése egy fotószakmailag gyengécske, de nagyon agresszív OTP-s alapítványhoz. Legnagyobb személyi veszteségeink: Balla Demeter, Horváth Dávid és Szalay Zoltán.

Keleti Éva: Balla Demeter, és talán H. Szabó Sándor halála, aki az egyetlen olyan „légifotós”, aki nem csak a levegőben, hanem a földön is kiváló képeket készített.

Móricz-Sabján Simon: Szalay Zoltán, Burger Barna, Ata Kandó, Balla Demeter, H. Szabó Sándor halála és a Népszabadság fotórovatának hiánya.

Virágvölgyi István: Száz éves korában halt meg John G. Morris, a világ vélhetően leghíresebb képszerkesztője, aki Robert Capa egyik kollégája és jóbarátja is volt, a híres D-napi képeit is ő szerkesztette még 1944-ben. A hazai fotós szakma a Magyar Sajtófotó Pályázatokat évtizedekig szervező remek fotóriporter Szalay Zoltántól, a kiváló légifotós H. Szabó Sándortól, a Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotográfus Balla Demetertől és az Orbán Viktor miniszterelnök személyi fotósaként számon tartott, de íróportréiról és az országos Kék-túrát bemutató könyvéről is ismert Burger Barnától kellett elbúcsúzzon idén.

Mit mondana útravalóul egy kezdő fotósnak?

Szénaforgató lány - Korniss Péter alkotása

Bánkúti András: Légy önmagad és ne add fel!

Keleti Éva: Amit minden hozzám forduló kezdő fotóriporternek elmondok: a valóságot fotografáld, add vissza azokat az érzelmeket, melyeket a szituáció benned kiváltott, és akkor talán...

Móricz-Sabján Simon: Legyen véleményed, s szánj rá időt, hogy megmutasd!

Virágvölgyi István: Arra figyelj, hogy mi és miért érdekel a világból! Az csak a második kérdés, hogy mindezt hogyan fotózd le.

Hompola Krisztina