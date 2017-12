Képtelen tartani a lépést a Cityvel a Manchester United

A Tottenham triplázó támadója, Harry Kane az angol labdarúgó-bajnokság tegnapi, karácsonyi játéknapján javított meg egy 22 éve fennálló rekordot.

Ami a magyar lakosság egy bizonyos részének az utóbbi években karácsonykor Kevin McCallister és a Reszkessetek betörők!, az a briteknél a futball. Elképzelhetetlen nélküle az ünnep.

Tekintettel a majd’ másfél évszázados tradícióra, ameddig például a spanyol, a német és az olasz bajnokság képviselői fújhatnak egyet az év végi ünnepek idején (habár manapság már Spanyolországban is próbálkoznak karácsony előtti mérkőzésekkel, Olaszországban pedig 26-ai kupanappal – a szerk.), az angol Premier League résztvevői az idén sem lassítottak. Az ottani szurkolóknak teljesen természetes, hogy mérkőzésre mennek december 23-án, 26-án, szilveszter előtt és Újév napján is, a „Boxing Day” néven emlegetett karácsonyi körben ráadásul a végletekig kifacsart csapatok rendre jó gólátlaggal örvendeztetik meg a nagyérdeműt.

Utóbbi állításra a 20. forduló nyitómérkőzése, a Tottenham Hotspur és a Southampton 5-2-re végződő londoni összecsapása sem cáfolt rá. A Bajnokok Ligája-indulást érő pozíciókért csatázó házigazda nyerőembere a három nappal korábbihoz hasonlóan ismételten mesterhármast jegyző válogatott támadó, Harry Kane volt, aki remek idei teljesítményének jutalmaként a 22. percben nemcsak a vezetést szerezte meg csapata számára, hanem egyúttal a 37. gólját is 2017-ben, megjavítva Alan Shearer 1995 óta fennálló, 36 találatot számláló rekordját.

Távozhat a volt FTC-játékos Angol lapértesülések szerint két másik csapattársa mellett az a Muhamed Besic is távozhat a téli átigazolási időszakban az Evertontól, aki 2014 nyarán a Ferencvárostól igazolt a szigetországba. A védelemben és a középpályán is bevethető bosnyák labdarúgó szerződése 2021 nyaráig érvényes, ám az utóbbi időszakban több sérülés hátráltatta, jelenleg nem tagja a liverpooliak keretének. Sajtóhírek szerint a ligán belül válthat.

Noha a folytatásban pályára sem lépett – szerdán lesz a Newcastle vendége –, a forduló nyertese vitathatatlanul a listavezető Manchester City. Mindez nagyban köszönhető a városi rivális pontvesztéseinek, az elmúlt napok bukdácsolásai ellenére is még mindig második helyezett Manchester United ugyanis azt követően, hogy a Szenteste előtti napon az utolsó utáni pillanatban bukott el két pontot a ráadásban egalizáló Leicester otthonában, kedden 2-0-s hátrányból felállva a duplázó Jesse Lingard révén szintén a hosszabbításban egyenlített. Ugyanakkor hiába adott vissza valamit a sors José Mourinho együttesének a drámai hajráért, a napokban elvesztegetett négy pont sokba kerülhet a végén, ráadásul a továbbiakban a Brighton együttesét könnyedén legyőző, immáron a vörösökkel azonos pontszámmal álló Chelsea is veszélyt jelent a Unitedre. Jelenleg 12 egység a City fórja az élen, ám ez ma estére lehet akár 15 is.

Habár a sokak számára megpróbáltatásokkal teli ünnepi ebédekkel és vacsorákkal (is) tarkított karácsony véget ért, az év végi "dőzsölés" folytatódik, az angol futball kedvelőinek január 4-ig minden napra jut valami csemege.

Aligha bánják.

A 20. forduló eredményei:

Kedd

Tottenham–Southampton 5-2

Bournemouth–West Ham 3-3

Chelsea–Brighton 2-0

Huddersfield–Stoke 1-1

Man. United–Burnley 2-2

Watford–Leicester 2-1

West Bromwich–Everton 0-0

Liverpool–Swansea 5-0

Szerda

Newcastle–Man. City 20.45 (tv: Spíler TV)

Csütörtök

Crystal Palace–Arsenal 21.00 (tv: Spíler TV)

Hatos Szabolcs