Minnesotára rekord hideggel köszöntött a karácsony

Egymás után dönti meg a rekordokat a fehér karácsony az Egyesült Államokban. A Nagy-tavak vidékén ritkán látott mennyiségű hó esett, az új rekord egyetlen nap alatt 86 cm. A legfrissebb időjárás-jelentések szerint ezzel nincs vége, további havazás várható a térségben az észak felől érkező áramlatok miatt. A legtöbb út járhatatlan - tudósít az Euronews.

Egy ott élő férfi a helyi televíziónak azt nyilatkozta, hogy a környékükön szinte alig van használható út, jobbnak látta az autóját leparkolni és azon gondolkodott, hogy inkább shnowboarddal kellene járnia, szerinte csak azzal lehetne. Minnesotában a hidegrekord dőlt meg. 1933 óta nem volt olyan hideg mint most, és nem elég, hogy mínusz 21 fokot mértek, még a szél is fúj, ami miatt mínusz 44-nek lehet érezni. Olyan területeken is havazott, ahol erre 1884 óta nem volt példa. A rekord hidegnek és a rekord hónak áldozatai is vannak. Egyre több a baleset, amelyekben többen meghaltak.

Az euronews videotudósítását itt megnézheti.