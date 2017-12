Drámai - 20 évvel ezelőtti szinten a felsőoktatásban résztvevők száma

Katasztrofális a helyzet: több mint 20 ezer hallgató tűnt el a felsőoktatásból az elmúlt hat évben, és egyre kevesebben jutnak el az érettségiig - írtuk még áprilisban az Eltűnt húszezer egyetemista c. cikkünkben. Most a Portfólió kongatja a vészharangot, talán elér a hang mindazokhoz, akiknek fontos a gyerekeik jövője, ahogy az is, hogy egy tanult, önálló gondolkodásra képes, vagy a politikai manipulációnak kitett, félművelt tagokból álló társadalomban fog-e élni az a gyerek.