Mesés jutalmak a Főpolgármesteri Hivatalban

Több mint 337 millió forintnyi jutalomkeretet oszthatott szét az év végén a Főpolgármesteri Hivatal a saját köztisztviselői között – válaszolta a Magyar Nemzet közérdekűadat-igénylésére Sárádi Kálmánné főjegyző.

Budapest főjegyzője maga 1,8 millió forinttal vezeti a jutalmazottak csaknem 670 fős listáját, amelyről a politikusok az idén is hiányoznak.

A vezető beosztású dolgozók 600 ezer forint és a már említett 1,8 millió forint közötti összeggel lephették meg családjukat 2017 karácsonyán, az önkormányzati tanácsadók és főtanácsadók „sávja” 350 ezer és 1,6 millió közé esett, míg az egyszerű köztisztviselők úgynevezett pulykapénze 100 ezertől 900 ezer forintig terjedhetett.

„Sem a főpolgármester, sem a helyettesei nem részesültek jutalomban, sőt Tarlós István már 2004 óta nem vesz fel efféle pénzt” – ezt is meg lehetett tudni Sárádi Kálmánné válaszából.

A 2017-es városházi jutalomlistán az élbolyban szerepel még 1,6 millió forinttal Bárdonné Benda Mónika aljegyző, Nagyné Varga Melinda, a Főpolgármesteri Hivatal kulturális, turisztikai, sport-, köznevelési és szociálpolitikai főosztályának a vezetője és Szegvári Péter főtanácsadó. A másfél milliósok táborát erősíti Kemecsei Zoltán János, aki az adófőosztályt, Kocsy Ildikó, aki a humánerőforrás-menedzsment elnevezésű főosztályt, valamint Schrödel Norbert, aki a szervezési és informatikai főosztályt vezeti. Rajtuk kívül a vezetők közül nyolcan kaptak egymillió forintot meghaladó, míg kilencen kereken egymilliós jutalmat. Ezt az összeget kapta a város főépítészeként ismert Mártonffy Miklós is, aki a városépítési főosztályt vezeti.

Külön érdekesség, hogy 400 ezer forint év végi jutalmat kapott most a kormánypárti főpolgármester tanácsadójaként Szénási János. Neki MDF-es óbudai képviselő korában volt „afférja” Tarlós Istvánnal, aki az egyik képviselő-testületi ülésen azt mondta neki: „Leverem a szemüvegedet, és rá is ugrok!” Ezen akkor mindenki jót nevetett, ma is barátok és munkatársak.

Szintén volt politikus Zsolnai József, aki az előző ciklusban még fideszes fővárosi képviselő volt, ma pedig az üzemeltetési főosztályt vezeti, ő egymilliós jutalommal zárja 2017-et.

