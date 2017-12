Amikor Mészáros Lőrinc percenként 9500 forint osztalékot kap lopott pénze után, akkor ez évente 5 milliárdot jelent. Úgy is szokták mondani: a gázszerelő rendelkezésre állásának hozama ötmilliárd forint per év. Ha ez úgy van leírva, hogy 5 000 000 000 Ft/év, akkor kifogásolni lehet a forint és az év között a "per" jelet, de akárhogy precízkedünk, a tény tény marad: Orbán és barátai szétlopják az országot.

Umann Tamás