Mexikó nyomában a magyar kabinet

Hatalmas összegeket költ a mexikói kormány médiahirdetésre, és a kedvezményezett lapnak, rádiónak, illetve tévének ennek fejében csak az a dolga, hogy ne bírálja a hatalmat – írja a New York Times. A terjedelmes beszámoló szerint Enrique Peña Nieto elnök kormányzata évente többszáz millió dollárt fizet a médiatulajdonosoknak, a médiavállalatok vezetőinek, illetve újságíróknak azért, hogy ne jelenjenek meg kényelmetlen tényfeltáró cikkek, és hogy a címlapon a „megfelelő” témák szerepeljenek. Azt a szerkesztőséget, amely ennek ellenáll, megfélemlítik.

A Fundar nevű szervezet, amely a jobb átláthatóság érdekében tevékenykedik, azt mutatta ki, hogy az elmúlt öt évben csaknem kétmilliárd dollárt fizetett ki médiahirdetésre csak a szövetségi kormányzat. Ezen felül az egyes államok költségvetéséből is dollár-százmilliókat fordítanak ilyen célra. Az állami hirdetések fejében a média tompítja – vagy akár teljesen el is hallgatja - a túlzottan „ütős” híreket. Egy felmérés szerint a mexikói újságírók 68 százaléka elismeri, hogy már eleve öncenzúrát alkalmaz, amikor megírja cikkét – nem pusztán olyan esetekben, amikor az életét kell féltenie, hanem akkor is, amikor tudja, hogy a kiadó az állami hirdetéstől függ.

Van, amikor nem állnak meg a hirdetések osztogatásánál, hanem kifejezetten és konkrétan megvesztegetik az újságírókat. Chihuahua államban például ügyészek összegyűjtöttek egy csomó elismervényt arról, hogy a korábbi kormányzó emberei lefizettek újságírókat, és hírportálokat hoztak létre kizárólag azzal a céllal, hogy méltassák a kormányzó tevékenységét.

Túl kevés a független pénzügyi forrás, és bár a közpénzek korlátozzák a véleménynyilvánítás szabadságát, „közpénz nélkül egyáltalán nem lenne média Mexikóban” – állítja Marco Levario, a Etcétera című magazin igazgatója. Húsz évvel ezelőtt a La Jornada című napilap az egyik legnépszerűbb újság volt, kritikai hangot ütött meg, minden értelmiségi számára kötelező olvasmányként tartották számon. A lap néhány éve a csőd szélére került. A kormányzat megmentette, cserébe a függetlenségéért. „Most olyan a kiadvány, mintha az elnök szóvivője írná” – kesereg Levario a New York Times hasábjain.

A média egy része más módon is kötődik a kormányzathoz. Így például a rádiót, tévét és nyomtatott sajtót egyaránt birtokló Grupo Imagen tulajdonosáé a Prodemex építőipari cég is, amely az elmúlt öt évben 200 millió dollárt keresett kormányzati megrendelésekből, és beszállhat az új mexikóvárosi repülőtér építésébe is.

Kárpáti János