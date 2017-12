Hajdu László nyílt levele Szita Károlynak

Nyílt levélben válaszolt Hajdu László, a budapesti XV. kerület DK-s polgármestere Szita Károlynak, aki az elmúlt hetekben a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökeként küldött üzenetet kollégáinak. Hajdu keményen fogalmazott, és azt írta, szó sem lehet semmiféle Soros-ellenes kirohanásról.

Kaposvár polgármestere arra buzdította a településvezetőket, határozatban utasítsák el, hogy a városukban olyan civil szervezetek működjenek, amelyeket Soros György támogat.

Hajdu László most közzétett válaszában azt írta az évekkel ezelőtt ügynökváddal is érintett Szitának, hogy "a Te levelednek semmi köze a mai magyar valósághoz, tele van hazugsággal, üres kormánypropaganda az egész. Nem ezen a hülyeségen múlik a gyerekeink jövője, hanem azon, hogy lesz-e jó oktatás, lesz-e jó munkalehetőség a számukra. És főleg, hogy a politikai elit felhagy-e a félelemkeltéssel és az üres riogatással!"

Hajdu hangot adott annak is, hogy polgármesterként nem fog semmiféle javaslatot beterjeszteni az ügyben a képviselő-testület elé. "Nem ismerek Rád! - írta a levélben. - Úgy látom, Téged is beszippantott a NER és már nem a kaposváriak érdekében, hanem kizárólag fideszes pártkatonaként dolgozol. Budapest XV. kerülete ehhez nem lesz partner."

Hajdu előtt két polgármester már reagált a civilellenes Szita-üzenetre. Wittinghoff Tamás szerint az ötvenes éveket idézte a Szita-levél. "A határozatok, amelyeket a települések elfogadtak, az alaptörvényt is sértik - mondta a Hír TV-nek a budaörsi polgármester. - Egy demokráciában a legtermészetesebb dolog, hogy közügyekkel civil szervezetek foglalkoznak; olyan ügyekre jönnek létre, amelyek egy bizonyos kör érdekét vagy bizonyos csoportok megsegítését szolgálják. Itt olyan sérülékeny csoportokról van szó, amelyeket az állam vagy az önkormányzat nem ér el”. Botka László szegedi polgármester azt mondta a levél kézhez vétele után, hogy „Szita Károly mindig szeretett írni. Most levelet, régebben jelentést. Most migránsokról, régebben pedig a hozzátartozóiról.”

Hajdu László levelének teljes szövege itt olvasható. A válasz elérhető a Facebookon is.