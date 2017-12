Nagy Népszava-körkép: fesztiválok

Mit néztünk, hallgattunk, olvastunk 2017-ben? Szakértőket kértünk fel, hogy osszák meg velünk szakmai és személyes élményeiket, összegezzék az évet. Második rész: fesztiválok

Legjobb magyar és nemzetközi kulturális fesztivál

Jávorszky Béla Szilárd zenei szakíró : A magyarok közül idén nekem az Ozora és az Ördögkatlan jött be a legjobban. Előbbi zenei szempontból abszolút nem az én világom, mégis, ez a permanens poszthippi örömködés és természetközeliség (milyen az már, hogy teljes nyugalommal lehet mezítláb mászkálni egy hazai fesztiválon :), illetve ez a fajta totális kiszakadás a mindennapokból tényleg lenyűgöző. Ahogy az Ördögkatlan is a maga szellemi nyitottságával és kulturális sokszínűségével. A külföldiek közül ugyanez mondható el például a szlovákiai Pohoda fesztiválról - persze a rendelkezésre álló szerényebb pénzügyi keretből zenei vonalon nem lehet olyan erős a felhozatal, mint más nyugati fesztiválokon, de közben nagyon élhető, nagyon inspiratív, nagyon emberközeli.

Kispéter Csaba, a Népszava művészeti vezetője, rockrajongó: Leszámítva az egyébként tényleg színvonalas három magyar topfesztivált (Sziget, Volt, Sound), nálam a Rockmaraton és a Fezen viszi a prímet. A Rockmaraton helyszíne pazar, a felhozatal lehetne kicsit nívósabb, de az már valószínű, hogy olyan kompromisszumokkal járna, ami nem feltétlenül kell a fesztiválnak. A Fezenen már látszik a több pénz, jobb nevek szindróma, de ott meg is jelentek azok a fellépők, amelyek már egy rockfesztivál imázsába nem igazán férnek bele. Külföldön ha a nagy nevek a lényeg, akkor a Nova Rock mindig megoldás lehet, de Csehországban sok olyan fesztivál van ami kisebb nevekkel operál, és ehhez mérten jóval pénztárcabarátabb is. Ilyen például a cseh Masters of Rock.

Ligeti Nagy Tamás zenei újságíró: Ozora, Határeset (SK)

Naksi Attila lemezlovas, zeneszerző, producer: A hazai fesztiválok közül a Sziget 3 nagy fesztiválját kedvelem leginkább, emellett a debreceni Campus és az EFOTT a befutó! A nemzetközi versenyben első számú fesztivál a belga Tomorrowland, ahol 2017-ben fellépőként én képviseltem Magyarországot.

Legmeglepőbb fellépő hazai fesztiválon

Jávorszky Béla Szilárd: Nem tudom

Kispéter Csaba: Hazai fesztiválon nincs meglepetés, mert nem tudnak olyan kurrens külföldi előadót elhozni, amely valóban akkor jön amikor sikerei csúcsán van éppen. A Sziget versenyképes ezzel egyedül, de ők sem igazán jeleskednek ebben...

Ligeti Nagy Tamás: A drága az új meglepő. Voltak elegen.

Naksi Attila: Néha zavar az összevisszaság.... Egyre kevésbé tematikusak a fesztiválok. De nem szeretnék megbántani egy előadót sem...

PJ Harvey a Sziget Fesztiválon Fotó: AFP/Kisbenedek Attila

Legnagyobb fesztivál-csalódás

Jávorszky Béla Szilárd: Nem tudom

Kispéter Csaba: Az örök csalódás a Sziget marad, ahogyan elűzték onnan a rock-, metálzenéket...

Ligeti Nagy Tamás: Bármelyik, ahol volt térerő.

Naksi Attila: Az a fesztivál pár éve, amire meghirdették a világsztárokat, lekötötték a hazai fellépőket, beszedték a belépőket, majd nem tartották meg.... Ja nem is egy ilyen volt.....

Leginkább várt előadó

Jávorszky Béla Szilárd: Egyértelműen PJ Harvey a Szigeten. Az elmúlt huszonöt esztendő talán legfontosabb brit női szerző-előadója végre Magyarországon is tiszteletét teszi, más kérdés, hogy világfájdalmas, felkavaró koncertprogramja nem igazán élt meg az alapvetően bulizós fesztiválkörnyezetben.

Kispéter Csaba: Jövőre Kánaán lesz nagy nevekből: Metallica, Iron Maiden, Judas Priest, Helloween, Accept. De mindenki talál magának csemegét, mert rengeteg koncert lesz...

Ligeti Nagy Tamás: The Brian Jonestown Massacre.

Naksi Attila: DJ SNAKE! 2018-ban a Balaton Soundon!

Kezdőmondat egy kezdő fesztiválszervezőnek

Jávorszky Béla Szilárd: Évek óta roppant telített ez a piac, jobban járna, ha másba fektetné a pénzét és az energiáit.

Kispéter Csaba: Hajrá!

Ligeti Nagy Tamás: Ne csináld csak azért, mert meg tudod csinálni.

Naksi Attila: Kreativitás, profizmus, elkötelezettség, becsületesség.

Hompola Krisztina