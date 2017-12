Kínai energiabefektető jelent meg Kaposváron

Kínai befektető építené meg Közép-Európa legnagyobb napelemparkját Kaposváron. A beruházásról szóló hírt Szita Károly, a somogyi megyeszékhely polgármestere jelentette be. A projektet fél éve készíti elő a város vezetése, a szándéknyilatkozatot már alá is írták a partnercéggel, mely a tíz legnagyobb kínai állami vállalat egyike. A tervek szerint a távol-keletiek huszonöt évre kétszáz hektárnyi területet bérelnének Kaposvártól, s itt építenék meg a nemcsak idehaza, hanem a környező országokban is egyedülálló méretű napelemparkot – az itt termelt energiából a város is részesülne, emellett a beruházás komoly iparűzési adóbevételt is hozna a megyeszékhelynek.

A jelenlegi legnagyobb hazai napelem-erőmű a hevesi Visonta mellett működik, a Mátrai Erőmű 6,5 milliárd forintba kerülő szolárparkját két éve helyezték üzembe, a 72 ezer napelem 16 MW energiát termel. A Dunántúl legnagyobb ilyen létesítményét négymilliárdból építették meg Pécsen, a 10 MW kapacitású fotovoltaikus erőmű 38 ezer elemből áll. Kaposváron a tárgyalások jelenlegi állása alapján két 50 MW-os napelem-mezőt építene a kínai befektető.

Vas András