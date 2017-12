Veszélyes a bitcoin - Figyelmeztet a nemzeti bank

Nem csak a bitcoin veszélyes, de a bitcoinos befektetések is kockázatosak – figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank. Akár befektetett tőkéjük egy részét vagy egészét is elveszthetik azok az ügyfelek, akik a jellemzően a kriptovalutával zajló forrásbevonásba, azaz ICO-ba szállnak be – áll a jegybank közleményében.