A propaganda gyógyít. Minden bizonnyal így gondolják a szép nevű emberminisztériumban, amely a hazai egészségügy példátlan mértékű fejlődéséről közölt adatokat. Sikerjelentésük teljes összhangban áll miniszterük korábbi kijelentésével, miszerint az álhírek viszont akadályozzák a rendszerszerű működést. Mivel rombolják a bizalmat. Persze nem csupán az orvosokkal, vagy a többi egészségügyi dolgozóval, hanem a kormánnyal szemben is. Márpedig a hatalom iránti bizalom nyilvánvalóan olyan, mint a kézrátétel. Csodákra képes.

Mindenesetre jó tudni, hogy az ágazatban - legalábbis az adatok alapján - minden a legnagyobb rendben. Van egy csomó pénz, korszerűsödnek a kórházak, csökkennek a várólisták, jövőre - a tervek szerint - jogszabályba iktatják, hogy minden betegnek a lehető legkorábbi műtéti időpontot kell felajánlani. Ez ugyan egy normálisan működő országban természetes lenne, de ne keressünk a kákán is csomót. Főleg pedig ne higgyünk azoknak a betegeknek, akiknek csupa rossz tapasztalatuk van. Őket csak megtévesztette és félrevezette az ellenség, amely mindenütt megpróbál betartani a jóságos kormánynak. Ahogy a már idézett Balog miniszter is oly találóan mondta korábban, „nagy a csatazaj” az egészségügy körül, forrósodik a hangulat, és „jövő tavaszig nem lesz hűvösebb”.

Pedig a hatalom aztán mindent megtesz azért, hogy a választópolgárok kellő tudással felvértezve mehessenek majd szavazni (újra rájuk). Ha a gyakorlatban nem látszik is mindig - például az egészségügyben sem -, hát a propaganda ezerrel hasít. És ha sokat - és gyakran - olvassuk a győzelmi jelentéseket, a végén még el is hihetjük, ami bennük szerepel. Lassan már orvosra vagy kórházra sem lesz szükségünk, legyünk bármennyire is betegek.

Meggyógyulunk magunktól, vagy ha mégsem, legfeljebb tovább csökken a várólista.

Sebes György