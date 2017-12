Jane Fonda: Szörnyű lehet örökké élni

Tudott a hollywoodi szexuális zaklatásokról Jane Fonda, s gyanítja, hogy a filmvilágban még ott lapulhat a háttérben a pedofília is. A nyolcvanadik életévét december 21-én betöltő Oscar-díjas színésznő új filmet forgatott Robert Redforddal, másik munkájában pedig virgonc idős asszonyt játszik.

Ötven éve címlapon

Művészi teljesítményt nehéz objektíven megítélni, ezzel szemben a közönség érdeklődése, rajongása könnyűszerrel lemérhető. Jane Fonda esetében például azzal, hogy a néhány hete a londoni Savoy Theaterben rendezett köszöntésére csaknem ezren váltottak jegyet. A filmdívát december 21-én esedékes nyolcvanadik születésnapja alkalmából hívták a West End egyik legrégebbi és legnagyobb kapacitású színpadára, ahol Graham Norton ír műsorvezető beszélgetett vele. Aki már látott legalább egy epizódot a The Graham Norton Showból, pontosan tudja, hogy a házigazda nyelve cefetül csípős, előszeretettel megy bele egy-egy kényes témába. Beszélgető-műsorában a homoszexualitását nyíltan vállaló Graham Norton szinte minden vendégével pezsgőt vagy bort itat, ettől azok talán a szándékoltnál is többet csacsognak el neki. Csakhogy az ír tévés személyiségnek ezúttal nem akadt sok dolga, az ünneplésre hívott színésznő – ahogy azt már megszokhatta tőle a közönség – nyíltan és szórakoztató módon válaszolt minden felvetett témára.

Mi sem áll(hat) közelebb Jane Fondához, mint a nyilvános ünneplés. Ötven másodperc, ennyi ideig tapsolta a Savoy közönsége a 1960-70-es évek szőke szexszimbólumát, amikor fekete selyemruhában, az általa híressé tett, a fésületlenség, a zabolátlanság hatását keltő frizuráját egyszerűbbre módosítva, besétált a színpadra. Tulajdonképpen a Mezítláb a parkban című Robert Redforddal közös szerelmi filmje – vagyis ötven év – óta folyamatosan címlapon és vörös szőnyegen van, nélküle nincsen Golden Globe- vagy Oscar-díjátadó, a cannes-i filmfesztiválon is minden májusban jelen van, a L’Oréal nagyasszonya.

Jon Voighttal a Hazatérésben

A csillogás soha nem is lehetett idegen számára, hiszen édesapja Henry Fonda, az egyedi játékáról és járásáról ismert filmsztár volt. A javíthatatlan nőcsábász hírében álló, ötször házasodó művész nehezen tudta kimutatni az érzéseit lányának - ezt maga Jane Fonda mesélte el, amikor arról beszélt, hogy egy alkalommal, az 1981-ben bemutatott Aranytó (On golden pond) című, Mark Rydell által rendezett filmdrámában közösen szerepeltek. Felidézte, hogy kizárólag azért vette meg Ernest Thompson színdarabjának filmjogait, hogy az édesapja eljátszhassa a mogorva, szakadatlan kötekedő öreg főszereplőt. Jane Fonda emlékeztette a közönséget arra a jelenetre, amelyben az általa játszott lány megfogja az idős apa kezét, miközben azt mondja neki, hogy a barátja akar lenni. Amikor ezt a jelentet forgatták, Henry Fonda összerázkódott és valódi könnycsepp gördült le az arcán. Ugyanakkor Jane Fondának rémálmai voltak a New Hampshire-i forgatás alatt. – Minden nap úgy indultam dolgozni, hogy egy porcikám sem kívánta ezt a lelki terhet – elevenítette fel, majd részletesen mesélt arról, milyen problémás volt a két színészlegendával, az édesapjával, valamint Katharine Hepburnnel dolgozni; "amikor először felkerestem, Hepburn egyből azzal fogadott, hogy közölte: nem kedvellek, Jane". Szólt arról is, hogy a forgatás idején hetvennégy éves színésznő (Hepburn) egymaga végezte el az összes olyan jelenetet, amelyhez kaszkadőr szükségeltetett volna. (Katharine Hepburn és Henry Fonda is Oscar-díjat kapott filmbéli alakításáért - a szerk.)

A kötelező körök után Graham Northon arról kérdezte Jane Fondát, miként vélekedik a Donald Trump amerikai elnök beiktatása óta kialakult tengerentúli helyzetről. - A trumpizmus úgy növekszik Amerikában, mint a rák – vezette fel a vietnami amerikai beavatkozást körömszakadtáig ellenző tevékenysége miatt egykor Hanoi Jane-nek becézett színésznő. Ugyanakkor a korábbi külügyminiszter és demokrata elnökjelölt Hillary Clintonról azt mondta, hogy szereti: „Dolgoztam vele, adtam neki pénzt.” – Látunk titeket, hallunk titeket, mondjátok el, mire van szükségetek, azt, hogy mi hiányzik nektek – a művész szerint ez lenne az üzenet, amelynek egy felelősséggel kormányzó vezető száját el kellene hagynia.

Szóba került az öregedés is, amely ellen a színésznő vehemensen küzd. – Nem szeretek hazudni, volt több plasztikai műtétem. És ezt nem azért mondom el, mert könnyű beszélni róla, még csak büszke sem vagyok magamra emiatt. De jól nézek ki a koromhoz képest, ennek pedig több oka is van: a gének, a folyamatos mozgás, a pozitív gondolkodás és a plasztikai beavatkozás – nevettette meg rajongóit.

Jane Fonda a Klute-ban

A mintegy másfél órás est végén a közönség is kérdezhette a Klute és a Hazatérés című filmekkel Oscar-díjat nyert művészt. Szörnyű lehet örökkön örökké élni. A haladás, a körforgás ad értelmet az életnek - mondta egy kérdésre. Ezt követően azzal viccelődött, hogy ellenzi a krematóriumok működését, azt tartja ideálisnak, ha az ember földi maradványai, amelyeket jó mélyen, megfelelő pózban temetnek el, „komposztálódnak” a talajban.

Lapunknak abban a kiváltságban lehetett része, hogy a nyilvános beszélgetésen kívül is kérdezhette Jane Fondát. Noha a színpadon is szóba került a Harvey Weinstein amerikai filmproducer szexuális zaklatási ügyei kapcsán kirobbant botrány, erről is kérdeztük színésznőt, aki jó ideje nőjogi aktivista is. – Túl sokan és túl sokáig tudtuk, mi zajlik a színfalak mögött, de valami megmagyarázhatatlan okból, mégsem mondtunk semmit ezekről a problémákról. Őszintén remélem, hogy az ügyek napvilágra kerülésével ennek az álságos szemléletnek vége lesz – mondta a színésznő, aki idén beszélt először arról, hogy megerőszakolták, gyerekként szexuálisan bántalmaztak. Amikor azt tudakoltunk, vajon a nők megalázásán kívül más botrány is felkavarhatja-e az állóvizet, a színésznő azt felelte, a pedofília még ott lapulhat a háttérben.

BOOK CLUB - Négy idősödő hölgy szexkönyvet választ az olvasókörre

Megkérdeztük azt is, mérföldkövet jelent-e számára a nyolcvan év, esetleg tervezi-e, hogy újra felhagy a filmezéssel. – Amikor tizenöt évre visszavonultam, úgy éreztem, hogy a színészet többé nem nyújt boldogságot, nem teremt lehetőséget a kreativitásra. Most viszont elkészítettük Lily Tomlinnal a Grace and Frankie című sorozatunk új évadját. Lily és én is egészségesek maradtunk, jól vagyunk és öröm újra vele dolgozni, különösen egy olyan munkában, amely az időskort és az öregedést szarkazmussal vesézi ki. Hozzátette, régi vágya teljesült azzal is, hogy újra Robert Redforddal forgathatott, a Milyen hosszú az éjszaka jeleneteiben a mára veterán filmessé vált alkotók újfent egymásba szeretnek. Ugyanakkor legújabb filmjét, amelynek Book Club a címe, éppen a köszöntés előtti időszakban fejezte be. - Olyan fantasztikus lehetőség volt! Ebben a filmben mellettem Diane Keaton, Mary Steenburgen, Candice Bergen alkotja azt a négyfős baráti hölgytársaságot, amelynek van egy olvasóköre. A karakterek közül az enyém az egyedüli, aki még szexel, és az ő feladata, hogy könyvet válasszon. Természetesen a szürke ötven árnyalatára esik a választása – árulta el még a színpadon, szemtelenül frivol nevetéssel. A film utómunkálatai most zajlanak, de 2018-ra moziba kerül.

Mészáros Márton