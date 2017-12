Etető - Sebes György: Reklámok közt filmek

Hatalmas meglepetéssel szolgált a nézőknek valamikor a 60-as évek közepén a Magyar Televízió. Karácsony első napján kora délutántól késő estig sorban leadott néhány sikeres filmet. Ez valódi ajándéknak számított és rengeteg embert vonzott az akkor - és aztán még sokáig - egyeduralkodó csatornához. S minthogy a recept bevált, néhány éven át hasonló módon állították össze az ünnepi programot.

Napjainkban már szinte hihetetlen, hogy volt idő, amikor a közelebbi vagy távolabbi múltban készült filmek bemutatása kuriózumnak számított. Minden megváltozott: csak a választás látszik nehéznek a különböző csatornák ránk zúduló filmes kínálatából. Az ünnepet az jelzi, hogy nem a végeérhetetlen sorozatok újabb - és régebbi - epizódjait vetítik, hanem úgynevezett egész estés mozikat tűznek műsorra. És persze nem csak egész este, hanem a nap minden szakában.

Néha olyan érzésünk lehet - és nem is ok nélkül -, azért teszik, hogy minél nagyobb közönséget toborozzanak, no nem a jobbnál jobb (rosszabbnál rosszabb) produkcióknak, hanem a reklámoknak. Alig telik el 10-12 perc a filmből és máris megszakítják. Jön a hirdetések végtelen sora, ugyancsak mintegy 10 percben. Amelyek szintén az ünnepi alkalomra készültek. Annyi cég és gyártó kíván ilyenkor boldogságot a jobb sorsra érdemes nézőknek, hogy csak győzzék kapkodni a fejüket. Ha meg a kereskedelmi szünet idejére átkapcsolnak másik csatornára, nagy szerencse kell ahhoz, hogy ott is ne pont reklámokba ütközzenek.

A "fejlődés" tehát megállíthatatlan. Hol van már az a korszak, amikor - részint a technika kezdetlegessége miatt - egymást érték a tévékben az élő adások. Az idei karácsony estén például egyetlen ilyen szerepelt a programban: az éjféli mise a Duna TV-ben, amit ezúttal Kaposvárról közvetítettek. Kicsit reménykedtünk, hogy a Sztárban sztár című - joggal és valóban - népszerű sorozat karácsonyi kiadása élő lesz, de nem volt az. Pontosabban: úgy vették fel, mintha élő lenne, tehát nem álltak le akkor sem, amikor valamilyen nem várt esemény történt. Ilyenből pedig kettő is akadt. Az egyik, hogy Nótár Mary egy családi tragédia miatt nem tudott elmenni a felvételre. Így ifjú társának, Radics Janinak egyedül kellett előadnia kettejük számát. A tehetséges és jó hangú fiatalember gond nélkül megbirkózott a feladattal. A másik eset kissé kínosabb volt. A Pataky Attila egyik dalát utánzó páros felnőtt tagja, Hevesi Tamás ugyanis egy ponton egyszerűen elfelejtette a szövegét. "Kicsi" társa, Horváth Csenge azonban nagy lélekjelenléttel folytatni tudta az előadást, így nem történt nagyobb baj. Hevesi - aki kétségkívül az egyik legjobb szereplő az egész műsorban - utóbb vigasztalhatatlan volt, hiába mondták neki, hogy ilyesmi bárkivel előfordulhat - és mint kiderült, elő is szokott, legfeljebb nem egy tévéadásban.

A Sztrában sztár folytatásával - az immár másodszor indult +1 kicsi sorozattal - a TV2 újra nyerő lapot húzott. Tapasztalt és kiváló énekesek - mint Keresztes Ildikó, Kocsis Tibor, Tóth Gabi, Vastag Tamás vagy az előző műsor győztese, Veréb Tamás - már garanciát jelenthetnének a sikerre. Melléjük azonban olyan ifjú tehetségeket válogattak, akik nemcsak remekül énekelnek, hanem az utánzásban, a nekik jutó nagy sztárok megidézésében is kiválóak. Ebből pedig minden alkalommal élvezetes műsor áll össze. Ehhez hozzájárul a zsűri is, amelynek tagjai közül főleg a két énekesre, Tóth Verára és Király Viktorra érdemes figyelni. Ők mindig tudnak szakmai útravalót is adni a fiataloknak. Társaik közül Ábel Anita sajnos kissé túlteng, míg az ismert műsorvezető, Rákóczi Ferenc - bár nagyon igyekszik, de - lényegében színtelen. Till Attila - e programok állandó házigazdája - viszont hozza szokott formáját, még akkor is, ha néha inkább egy vásári kikiáltót próbál utánozni.

Szilveszterkor nem lesz Sztárban sztár (sem +1 kicsi), de addig és akkor is újabb filmdömping jön minden csatornán. A Duna TV az egyetlen, amely 31-én éjjel élő műsort közvetít - szokás szerint - a szolnoki színházból. Aztán véget érnek az ünnepi napok, visszaáll a régi műsorrend, a nézők is kipihenhetik magukat. Persze a tévé előtt.

Sebes György