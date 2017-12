Cáfolja az MLSZ a szövetségi kapitányok tízmilliós havi fizetését

Cáfolt a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ), mindenki megnyugodhat, a válogatott szövetségi kapitányai nem kerestek csillagászati összegeket, ahogy azt a Sport Plusz állította. A hetilap szerint 2010 óta összesen 1 milliárd 254 millió forintért múlták alul egymást a szakemberek a nemzeti együttes kispadján. Az MLSZ azonban tisztázta a helyzetet, egyetlen szövetségi kapitány sem vitt haza havonta tízmillió forintnál többet. Ráadásul a szövetség azt is leszögezte, nem közpénzből fizette a trénereket, akik maradéktalanul eleget tettek a járulékfizetési kötelezettségeiknek. Már tényleg csak az a kérdés, hogy a kapitány kiválasztásánál mikor lesz szempont a jogkövető magatartás mellett a szakmai hozzáértés is? Sikerül-e találni olyan kapitányt, aki nemcsak az egészségügyi hozzájárulást és a nyugdíjelőleget fizeti be határidőre, hanem képes felkészíteni a válogatottat is egy selejtezőre, mondjuk Andorra ellen? Az MLSZ azt is kijelentette, hogy senki sem ült ingyen a nemzeti együttes kispadján. Dárdai Pál is kapott juttatást a válogatott mellett végzett munkájáért. Így legalább sikerül felmutatni valakit, aki nem érdemtelenül vett fel havonta valamivel kevesebb pénzt, mint tízmillió forintot.