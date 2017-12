Kezdődik a síugróőrület

A 66. négysáncversenyen először fordul elő, hogy a legjobbaknak is kötelező részt venni a selejtezőn, senki sincs védve, egy hiba is végzetes lehet.

Két német síugró, Richard Freitag és Andreas Wellinger vezetik a világranglistát, és ennyi elég volt ahhoz, hogy "megőrüljenek" a hazai szurkolók, akik 15 ezer jegyet elővételben megvettek a négysáncverseny első, obertsdorfi állomásán a mai selejtezőre. A kiemelt érdeklődés persze nemcsak az élen álló hazaiaknak szól, hanem a Nemzetközi Sí Szövetség (FIS) szabályváltoztatásának: eddig a kvalifikáción a világranglista első tíz helyezettje védettséget élvezett, ami azt jelenti, ha valaki nem akart selejtezni, akkor másnap a versenyen a mezőny végére sorolva vehetett részt az első fordulós párharcban. Ettől az évtől mindenkinek kötelező elindulni a selejtezőn, ahonnan a legjobb ötven lesz tagja másnap a mezőnynek.

A négysáncverseny állomásain a Világkupa-viadaloktól eltérően a selejtező másnapján 25 párharcban mérik össze tudásukat a résztvevők (a selejtező győztese az 50. helyezettel, a második a 49.-kel, stb.). A 25 győztes mellett a vesztesek közül öt legjobb eredményt elérő jut be a második fordulóba. A nézők és a versenyzők is nagyon kedvelik ezt a lebonyolítást, ami teljesen kiszámíthatatlanná teszi a végeredményt. És szinte minden évben történik valami, amire évek múlva is emlékeznek a sportág szerelmesei.

Tavaly például a norvég Daniel Andre Tande két helyszínen, Garmisch-Partenkirchenben és Innsbruckban is győzött, az összetettben vezető helyen állt, az utolsó helyszínen, Bischofshofenben is ő volt a legjobb az első forduló után, a második körben azonban a rosszul "vakszolt" léc miatt a leggyengébb eredményt érte el, így csak huszonhatodik lett, összetettben pedig harmadikként zárt. A győzelmet a lengyel Kamil Stoch szerezte meg, aki idén negyedik a világranglistán.

A mostani négysáncversenyen a rangsort vezető Freitag tűnik a legesélyesebbnek, a 26 éves sportoló az eddigi hét Vk-viadalból hármat megnyert, összesen ötször volt dobogós, és egyszer sem zárt a hatodiknál rosszabb helyen.

A program:

Oberstdorf:

selejtező: december 29. 16:00, verseny: december 30. 16:15

Garmisch-Partenkirchen:

selejtező: december 31. 13:45, verseny: január 1. 13:45

Innsbruck:

selejtező: január 3. 13:45, verseny: január 4. 13:45

Bischofshofen:

selejtező: január 5. 16:45, verseny: január 6. 16:30

A versenyeket és a selejtezőket az Eurosport közvetíti.

Bernau Péter