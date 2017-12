Éhező kisgyerekek - Eltenderezett segélyakció

Egy furcsa közbeszerzésen a piaci árnál drágábban vásárolt élelmiszercsomagot rászorulóknak az Emmi. Úgy másfél milliárddal juthat kevesebb a nélkülözőknek.

– Több tízezer élelmiszer-segélycsomaggal kevesebbet kaphatnak jövőre az rászoruló, éhező magyar kisgyerekek – állítja Hadházy Ákos, az LMP korrupcióellenes ügyvivője. A politikus szerint ugyanis a gyerekélelmezésre kiírt, uniós finanszírozású program során rendre a drágábban beszállító cégektől vásárol a segélyakciót lebonyolító Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi).

Az EU régóta támogatja magyarországi nélkülözőket a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív programon keresztül. Idén nyáron sem volt ez másként, akkor a program keretében a szegényebb keleti megyékben kezdtek el segélycsomagokat osztani a három évesnél fiatalabb gyermeket nevelő családoknak, összesen egymilliárd forint értékben. Egy másik idén nyári – szintén uniós támogatású akció – keretében az EMMI Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósága már bruttó 17,4 milliárd forintos keretösszegben írt ki pályázatot élelmiszeres cégeknek, hogy kétmillió élelmiszercsomagot állítsanak össze gyerekeket nevelő szegény családok számára. A közbeszerzésre négyen jelentkeztek, egy több vállalkozásból álló cégkonzorcium és három másik cég, ám ez utóbbiakat sorra kizárták az eljárásból. Kettőt azzal az indokkal, hogy „túl olcsón” adta volna a portékáját. A közbeszerzési jogszabályok valóban lehetőséget nyújtanak arra, hogy az irreális árajánlatot benyújtó cégeket kizárják a versenyből, ám Hadházy Ákos lapunknak azt mondta: ezt a szabályt a nyomott árajánlatot benyújtó, majd hónapokkal-évekkel később árat emelni próbáló építőipari cégek kizárására hozták meg. Szerinte teljesen értelmetlen alkalmazni ezt a szabályt a rövid idő alatt kipörgő élelmiszeres-közbeszerzéseknél.

A képviselő elmondta azt is: egy belsős informátortól tudta meg, hogy hónapokkal a közbeszerzés kiírása előtt a majdani győztes cég vezetője már széltében-hosszában azzal dicsekedett, ők fogják elvinni a teljes közbeszerzést. Sőt, előkerült egy élelmiszerlista is, amelyen a cég vezetője felírta, hogy más piaci partnereknek mennyivel olcsóbban szállítja az élelmiszert, mint az uniós projektre. Hadházy a kezébe került bizonyítékok alapján úgy becsüli: a drágább, ám nyertes cégkonzorcium legalább 1,5 milliárd forinttal drágábban szállíthat be élelmiszert, vagyis ennyivel kevesebb segélycsomagra futja majd az uniós pénzből. A képviselő szerint az Emmi által kiírt más élelmiszeres közbeszerzésnél is megfigyelhető, hogy rendre egyszereplőssé válik a pályázat, mivel különféle indokokkal sorra kizárják az olcsóbb árajánlatot tevőket. Hadházy Ákos elmondta: az ügyben rövidesen a Gazdasági Versenyhivatalhoz fordul, és fontolgatja, hogy feljelentést tesz az ügyben.

Megkerestük az Emmi-t, a minisztérium azonban lapzártánkig nem válaszolt kérdéseinkre.

Több sebből vérző program Nem csak a segélycsomagok beszerzésének gyanús körülményei miatt került célkeresztbe az akció: korábban a Magyar Nemzet írta meg, hogy az Emmi illetékesei az uniós segélycsomagot is kormánypropagandára használták fel. A rászorulóknak átadott élelmiszeres dobozokon ugyanis egy jókora, a sorosozós és brüsszelezős a kormányplakátok stílusára emlékeztető felirat virított: „Ezt a csomagot Magyarország kormánya juttatta el önhöz és családjához”. A programra pénzt adó unió nem szerepelt a feliraton.

