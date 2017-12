Populizmus Európában - Még most jön a java

Az európai populizmus még nem érte el tetőfokát, és az új normalitássá válhat, ez pedig fenyegetést jelent a kontinens demokráciájára – olvasható Tony Blair egykori brit miniszterelnök kutatóintézetének jelentéséből, amit a Politico szemlézett és a 24.hu idéz.

A Tony Blair Institute for Global Change nevű szervezet szerint bár idén nagy áttörést ért el a populizmus Európában, a java még csak most jön. Példaként hozzák fel Magyarországon kívül Lengyelországot és Olaszországot is.

Ezek a populista kormányok soha nem látott népszerűségnek örvendenek – írja a jelentés, ami szerint a populizmus ilyenfajta konszolidációja feltehetően radikálisan átalakítja majd az európai közpolitikát.

Nyíltan kimondja azt is, hogy a magyar és a lengyel populista pártok a demokratikus normák gyengítésével, a független intézmények aláásásával, valamint a politikai ellenfelek megfélemlítésével, illetve meggyengítésével törtek előre.