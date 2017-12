Pillantás a kilencedikről - Orbánné jól van

Már most, az első mondatban elárulom, hogy a címnek az égadta világon semmi köze nincs Orbán Viktorhoz, vagy az ő feleségéhez. De még csak Nagy Bandó bocsánatkéréséhez sem. Ha lenne a nyomtatott sajtóban értelme, azt írnám: csak a kattintás miatt írtam ide, pontosan úgy, ahogy mostanság szokás. Szerencsére a print nagyobb lehetőséget nyújt az olvasónak, a manipuláció gyorsabban lelepleződik, a szem azonnal kiszúrja, ha át akarják vágni. Nem így az internet hírösszefoglalója, ahol csak néhány szó, egy mondatrész látható, ami pontosan arra elegendő, hogy félrevezessen, becsapjon. Afféle „Baukó Éva pénzért vetkőzött” típusú megoldás, hogy friss példát is említsek, s ha nem vagyok eléggé elővigyázatos, gyorsan bele is sétálok a csapdába. Pedig – hogy VV Évánál maradjak -, gondolhatnám, hogy a Ripost nem fogja leleplezni a Havas ellenes kormányzati attak címszereplőjét, és mégis: kinyitom, elolvasom, kiderül, hogy csak fotózásra készül a derék hölgy, ezért „dobja le a textilt”…

Visszatérve Orbánnéra: kanyaríthatnám úgy is dolgot, hogy a Macskajáték Orbánnéjáról beszélek, aki ugye szerelmes Viktorba, és csak azért aktualizálom Örkény remekművét, mert közeledik az ősbemutató negyvenhetedik évfordulója, de nem, nem ezért teszem. Valóban arról az őrületről akarok így az év végén szólni, amely teljesen általánossá lett az internetes hírvilágban, ahol immár kötelező arra szerződni, hogy átverjem az olvasót. Továbbmegyek: a mai Magyarországon az átverés lett a fő attrakció, voltaképpen ipari mérteket ölt; méltatlan is a világhálót hibáztatni, amikor például a kormány nagyban játszik, komplett kampányt épít rá. Az idén már két nemzetinek keresztelt konzultációt is piacra dobott, pénzt, energiát nem kímélve; odatette a postaládánkba, szinte kényszerített rá, hogy levelét felbontsuk, elolvassuk. Aztán persze kiderül, hogy válaszunkra nem is kíváncsi, valójában a saját véleményét oktrojálja ránk, nem is nemzeti, nem is konzultáció, csak a címe volt az, hogy rákattanjunk. Ráadásul, amikor pénzről és energiáról beszélünk, nem is az ő pénzéről van szó, neki nincs ilyen; hát micsoda dolog, hogy a tőlünk elvett forintokat használja arra, hogy félrevezessen bennünket. Ehhez képest az Orbánné jól van, vagy Baukó Éva ledobott textilje ártatlan játszadozás, még akkor is, ha a szándéka ugyanaz, mint a kormányé. Simán csak becsap, de nem akarja, hogy gyűlölködjek, és a végén még az igazság is kiderül. A kormány „játékából” nem derül ki, sőt, ha netán olykor lelepleződik, ráerősít, még hazudik is.

Szóval nyugodtan írhatom, hogy Orbánné jól van, ostoba manipuláció az egész, egy káros divathullám része, de nincs benne elvárás, nincs benne – a kattintás növelése érdekén kívül – káros szándék. A kormány viszont úgy növeli a kattintás számot, hogy már azt sem ellenőrizhetem, abban igazat állít-e vagy sem. És feltétlenül azt akarja elérni, hogy azonosuljak vele, különben nemzetietlenné válok. Pedig én hazafi vagyok, és hogy mennyire így van, azt éppen Örkény Orbánnéjának mondatával akarom bizonyítani: „Én itt akarok felfordulni”.

Németh Péter