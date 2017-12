Nagyon tetszett a lapnak az az összeállítása, amelyet Katalóniáról készítettek, mert arra mutatott rá, amiről most mindenki hallgat. Mostanában érkeztem haza Malagából. A lányom oda ment férjhez, a fiú unokáim közül a kisebbik idén kezdte az ovit, a bátyja meg az iskolát. Náluk Karácsonyoztam, és bizony az összes tévéből "Katalónia folyt". Lesz- e független köztársaság, avagy maradnak a mai Spanyolország, a királyság része, amelynek mind az alkotmánya, mind a választási szabályai "elég furák". Mára már van olyan települése is a tartománynak, amely nemcsak a királyságtól szeretne függetlenedni, hanem az esetleg függetlenné váló Katalóniától is.

Egyébként, ha egyszer független lesz Katalónia, mit tesz majd Párizs, ha a franciaországi katalánok is úgy vélik, ők akkor már inkább a barcelonaiakkal alkotnának közösséget a jövőben? A katalánok sosem tartották magukat spanyolnak (ahogy a baszkok sem), és ebben a konfliktusban közrejátszott a madridi vezetés ostobasága is. Szóval nem véletlen, hogy Brüsszel nem foglalt állást a katalánok mellett, hiába skandálták sokan az utcákon, hogy "Ébredj EU!", pedig a katalánok akaratát egy igazi népszavazás is alátámasztotta, nem olyan, mint amilyet nálunk annak szokás nevezni.

Hatfaludy Bálint László