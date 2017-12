Az újságba csomagolt nadrág

Mai történet

Hol volt, hol nem volt, a váci piarista templom közelében, egy apró házikó emeleti szobájában egy kislány éldegélt közjegyző apukájával és háztartásbeli anyukájával. No és a nagymamával, aki a legnagyobb ínség közepette is elhozta sokat betegeskedő unokája szobájába a királyfikat, hercegkisasszonyokat, boszorkányokat, a szegény ember legkisebb, ám legleleményesebb fiát, mackókat, nyuszikat, rókákat, sárkányokat, hogy elfeledtesse gyermek szenvedéseit. A legtöbbször A három kívánság hangzott el a szobácskában, mert a kicsi lány olyan, de olyan jóízűen tudott nevetni, amikor a feleség meggondolatlansága miatt a szegény ember orrára nőtt a kolbász. A kislány aztán felcseperedett, az elemi iskola után a Karolina Kereskedelmi Középiskolában tanult tovább, majd drogista segédvizsgát tett. A háború alatt felkötött karral járt dolgozni, nehogy elvigyék ingyenmunkára a katonai mosodába – még be is jódozta a könyökénél a gyolcsot, mintha átütött volna a seb –, s árulta a parfümöt, a krémeket, a lúgkövet, a falusiak által csak sárga krémnek nevezett rühkenőcsöt vagy a huszárzsírként emlegetett tetűkenőcsöt. Sőt, egy parasztember egyszer ördögszart kért tőle, s míg a tanonckislány pironkodott, a segédek spirituszba áztatott növényt adtak a vevőnek – fogfájásra. Aztán államosították a drogériát, a fiatal lány Budapesten keresett munkát gyors- és gépíróként, hogy aztán mesebeli módon kezdjen új életet Kaposváron párjának oldalán. Az új otthonhoz és munkahelyhez hamarosan új hobbi is párosult, egy véletlennek köszönhetően meséket kezdett írni a rádiónak: megszületett a fogfájós nyuszi története, aztán Toppantó királykisasszonyé, majd Kukkantó manó, Csupafül, Tüskeböki, Csacsi Tóni és a többiek kalandjai. A mai középgeneráció a tévéből, a nagyétkű Palacsintás király kapcsán ismerhette meg a nevét: a fiúk fülig szerelmesek voltak Kökényszemű Katicába, mind elátkozták Derelyét, a minden hájjal megkent főszakácsot, s szurkoltak a gonosz ellen küzdő Éliás királyfinak. De imádták minden hősét – több mint kétszáz meséje úgy kéttucatnyi kötetben látott napvilágot –, s a népszerűség elől magát mindig távol tartó asszony azt vette észre, egyre gyűlnek az ilyen-olyan kitüntetések a szoba polcain, míg végül az idén, a hazai meseírók közül – Lázár Ervin, Janikovszky Éva és Csukás István után – negyedikként Fésűs Éva is átvehette a Kossuth-díjat is.