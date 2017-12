Pedofíliát propagáló szélsőjobbos a magyar kormányzati konferencián?

A kormány mondja le Milo Yiannopoulos részvételét a kormányzati konferencián! - szólít fel közleményében Gréczy Zsolt, a Demokratikus Koalíció szóvivője.





A kormány január közepén Európa jövőjéről tervez konferenciát. A meghívott német, brit és francia szélsőjobboldaliak mellett a tervek szerint előadó lesz az az amerikai Milo Yiannopoulos is, aki nyíltan kiállt a pedofília mellett. Szerinte a fiatal fiúk és idősebb férfiak közötti nemi kapcsolat egy életre szóló élményt adó, végtelenül pozitív tapasztalat. Ez még az őt publicistaként foglalkoztató szélsőjobboldali Breitbart hírportálnál is annyira kiverte a biztosítékot, hogy kirúgták miatta. Őt hívta meg most a magyar kormány, hogy a magyar adófizetők pénzén beszélhessen egy konferencián és pedofíliát támogató nézeteit hangoztathassa. A Demokratikus Koalíció azt követeli a kormánytól, hogy mondja le a gyermekek megrontását támogató szélsőjobboldali meghívását a rendezvényre! Ne alázza meg a magyar gyermekeket és ne foglaljon állást a pedofília mellett ilyen emberek meghívásával! A DK tudni akarja, hogy ki hívta meg Yiannopoulost, és ki hagyta jóvá a meghívottak listáját, magyarán ki a felelős a pedofíliát támogató szélsőjobboldali meghívásáért - zárul a DK közleménye.

Milo Yiannopoulos - Fotó: SAEED KHAN / AFP

Mint a sajtó már hírt adott róla, a magyar kormány január 23-ától háromnapos konferenciát szervez a V4-ek meghívásával, hogy Európa jövőjéről cseréljenek eszmét. Az előzetes tervek szerint a hangzatos című eseményen a fent idézett Milo Yiannopoulos tartaná a nyitóelőadást. A Mérce írta: a A Nagy-Britanniában született férfi karrierje a Trump kampányfőnökeként is működő Steve Bannon lapjának, a Breitbartnak az emelkedésével indult meg a csúcs felé. A Breitbart és a körülötte működő szélsőjobboldali alt-right mozgalom kulcsszerepet játszott Donald Trump republikánus elnökjelöltté válásában, majd elnökválasztási kampányának egyik legerősebb támogatója is lett. Ahogy Trump csillaga emelkedett fölfelé, úgy nőtt a Breitbartnak és szerzőinek ismeretsége és népszerűsége is. A csúcson Milo is a jobboldali Fox News vagy akár a balosabb, liberálisabb média műsorainak meghívott vendége is volt. Egyetemi előadásai ellen többször is utcai harcokba torkolló tiltakozásokat rendeztek a radikális baloldali tüntetők.