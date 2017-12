Férfi kézilabda - Célegyenesben az Eb-felkészülés

Két napig Budapesten készült a január 12-én kezdődő horvátországi Európa-bajnokságra a magyar férfi kézilabda-válogatott. Az összetartás tegnap ért véget, melyen csak a magyar bajnokságban szereplők vettek részt. A légiósokkal kiegészülő teljes keret január 2-án, kedden találkozik.

Ljubomir Vranjes szövetségi kapitány együttese a kontinensbajnokság előtt két felkészülési meccset játszik, január 6-án Jönköpingben, két nappal később Partille-ban is Svédország lesz az ellenfél.

A magyarok az Eb-n a D csoportban szerepelnek és sorrendben Dánia, Spanyolország, majd Csehország ellen lépnek pályára. A négyesből az első három folytathatja a középdöntőben, ahol a C jelű kvartett első három helyezettje ellen kell játszani. A magyarok az összes meccsüket Varasdon, egy 5200 férőhelyes csarnokban játsszák, és itt lesznek a középdöntők is. Továbbjutása esetén Vranjes együttese várhatóan találkozik a címvédő, a csoportmeccseit a C csoportban játszó Németországgal is.

A középdöntők után az összes helyosztót a horvát fővárosban, Zágrábban rendezik, a 15200 néző befogadására alkalmas Arena Zagrebben.