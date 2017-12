Borisz kabátja, Angela ajándéka - Görbe tükör 2017-ből

A Brexit humora

A Brexit ugyan sokak számára roppant kellemetlen következményekkel jár, s láthatóan a gazdasági növekedést is lelassítja, a britek azonban nem lennének britek, ha nem szemlélnék némi humorral a történéseket. Több honlapon bukkant fel az a „nyílt levél”, amelyet a Downing Street 10 írt a Mikulásnak. „Kedves Mikulás! Amint azt Ön is tudja, 2019. március 29. után nem hiszünk önben. Ám ez után is a lehető legszorosabb kapcsolatot kívánjuk fenntartani. Ezért elvárjuk, hogy ugyanolyan ajándékokkal lepjen meg, mint korábban. Közzétesszük, milyen ajándékokat akarunk. (Az igazat megvallva csak most kezdtük el összeállítani a listát.) Vegye figyelembe, hogy már nem tudja a hagyományos módon célba juttatni az ajándékokat, mert ellenőrizni fogjuk határainkat”.