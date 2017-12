"Nehogy már a takarító adagolja a gyógyszert idős édesanyámnak!"

Emberhez méltatlan körülmények között élnek a patalomi szociális otthon idős lakói az egyik gondozott hozzátartozója szerint. A minisztérium vizsgálatot indított.

Gyógyszerhiány, túlhajszolt dolgozók, nem megfelelően ellátott idős emberek – egyebek mellett ez jellemzi a Somogy Megyei Dr. Takács Imre Szociális Otthon patalomi részlegén kialakult körülményeket az egyik gondozott hozzátartozója szerint. "Amikor édesanyám bekerült az intézménybe, napokon belül kiszáradt, kórházba került. Az otthonból nem is hívtak, a kórház értesített, hogy bent fekszik. Az orvos azt mondta, nem kapta meg a megfelelő gyógyszereket" – olvasható a szakhatóságoknak is megküldött levélben.

A névtelenségbe burkolózó levélíró – aki attól tart, hogy ha beazonosítják, akkor az otthonban lakó édesanyján "állnak bosszút" – azt is nehezményezte, hogy nincs elég nővér és gondozó, miközben az otthonban több mint száz idős embert és pszichiátriai beteget kellene ellátni. Ráadásul a munkaerőhiány miatt hétvégenként a gondozónők takarítanak, mosogatnak, így még kevesebb idejük jut az idősekre, betegekre. A hozzátartozó szerint nyár óta romlanak a körülmények, egy helyi vezetőcsere után több dolgozó is felmondott. Volt példa arra is, hogy a fürdőszobát sem lehetett használni, a lakók büdösek, ápolatlanok voltak.

"Ezzel az erővel a takarítóra vagy irodai dolgozóra is rábízhatnánk a szeretteinket. De mi nem azért fizetünk, hogy a takarító vagy az irodai dolgozó adagolja ki a gyógyszert. Az intézmény állapota is katasztrofális. A szobák ocsmányak, a fürdőhelyiségek is. Édesanyám elmondta, történt olyan is, hogy a szobában a villanykapcsoló mellett folyt az emeletről a víz. De nem mer senki sem szólni, mert félnek, hogy az utcára kerülnek, így inkább csendben maradnak" – olvasható a levélben.

Mindez azért különös, mert a patalomi otthont néhány éve újították fel, 180 millió forintnyi uniós támogatásból. "A korszerűsítés révén az otthon lakói a korábbiaknál jóval kényelmesebb környezetben élhetnek, és jelentősen csökkennek az intézmény üzemeltetési költségei is" – állt az intézmény akkor kiadott közleményben. A levélíró ellenben azt állítja, az otthonnak csak az egyik felét újították fel, számos helyiség rendezetlenül maradt.

Kerestük az intézmény igazgatóját, Gárdonyi-Pál Lászlót, ám nem sikerült elérnünk, miként a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Somogy Megyei Kirendeltségénél sem reagáltak megkeresésünkre. Ugyanakkor az Emberi Erőforrások Minisztériuma lapunkat úgy tájékoztatta, már vizsgálatot indítottak az ügyben, a részletekről csak annak lezárása után tudnak beszámolni.

Juhász Dániel