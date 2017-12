Ifjabb Vidnyászky Attiláé a Ruttkai-emlékgyűrű

A társulat titkos szavazása alapján ifj. Vidnyánszky Attila vehette át a Ruttkai Éva-emlékgyűrűt az idei évben nyújtott kiemelkedő művészi teljesítményéért a Vígszínházban szombaton.

A Pál utcai fiúk című előadás után rendezett ünnepségen Eszenyi Enikő igazgató nagy szeretettel emlékezett a Vígszínház legendás színésznőjére, Ruttkai Évára, aki most lenne 90 éves - olvasható a színház MTI-hez szombaton eljuttatott közleményében. Idén ifj. Vidnyánszky Attila a Hamlet, valamint a Háború és béke című előadásban nyújtott alakítását ismerte el ezzel a díjjal a Vígszínház társulata.

A Ruttkai Éva-emlékgyűrűt Gábor Júlia 1986-ban alapította édesanyja, a Vígszínház vezető művésze emlékére. A Kossuth-díjas, kétszeres Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művész aláírásával díszített emlékgyűrűvel elsőként 1987-ben Tordy Gézát jutalmazta a társulat. A kitüntetettek között van Eszenyi Enikő, Darvas Iván, Pap Vera, Gálffi László, Kaszás Attila, Lukács Sándor, Tábori Nóra, Jánoskúti Márta, Kútvölgyi Erzsébet, Igó Éva, Börcsök Enikő, Alföldi Róbert, Hajdu István, Csőre Gábor, Harkányi Endre, Rajhona Ádám, Danis Lídia, Epres Attila, Reviczky Gábor, Hegyi Barbara, Venczel Vera, Bata Éva, Fesztbaum Béla és Péter Kata, tavaly pedig Wunderlich József vehette át az elismerést.





Még el sem kezdődött a Vízkereszt, vagy amit akartok előadása a Pesti Színházban, de már bolondként ott volt a színpadon, nézte a bejövő közönséget, néhány megjegyzést tett és szöszmötölt. Frakk volt rajta, elegáns is volt benne, de azért kicsit csáléra is állt a nemes ruhadarab, a haja bohócosan felfelé meredt, és lisztes képűre volt sminkelve. Manósan szelíd ábrázatúnak tűnt, de aztán kiderült, hogy be tud vadulni, akár tébolyult vitustáncra is képes. Ott állt a színpad bal szélén, még égtek a nézőtéri lámpák, nyugodtan beszélgetni is lehetett volna, de többen elkezdtünk csak rá figyelni. Vonzotta a tekintetet. Jelenség volt - írta a Népszavában majd egy éve Bóta Gábor A kis Vidnyányszky c. cikkében. És hát mi is lenne más legfontosabb egy színész számára, minthogy vonzza a tekintetet és legyen jelenség. Ja, hogy tehetség is persze. Nos, a szakma szinte egyöntetű véleménye szerint az is megvan.

Ifj. Vidnyánszky Attila 1993-ban született Beregszászon. 2010-ben felvételt nyert a Színház- és Filmművészeti Egyetem színész szakára, Marton László, Hegedűs D. Géza és Forgács Péter osztályába. Egyetemi gyakorlatát a Nemzeti Színházban és a Vígszínházban töltötte. Az egyetemi évek alatt több rendezése is látható volt az Ódry Színpadon. 2014-ben megkapta a Gundel Művészeti Díjat, 2015-ben az egyetem elvégzése után a színikritikusok a legígéretesebb pályakezdőnek választották, 2016-ban Junior Prima-díjas lett.

Az egyetem befejezése után dolgozott a Budaörsi Latinovits Színházban, ahol a Liliomfit vitte színre, majd a Gyulai Várszínházban megrendezte a III. Richárdot, amely később a Nemzeti Színház repertoárjára került, 2016-ban a Radnóti Színházban állította színpadra a Mihail Bulgakov műve alapján készült Iván, a rettenet című darabot. A Vígszínház társulatának 2017-ben lett tagja. Eddig Hamletként és a Háború és béke című produkcióban Napóleon Bonaparte szerepében láthatta a közönség. Rendezőként A félkegyelmű című előadást 2018 elején kezdi próbálni a társulattal a Pesti Színházban.