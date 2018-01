Roncsolt ujjsérülés a petárdától - Tüzek, riasztások több mint háromezerszer

Győrfi Pál közleménye szerint a mentők 3189 esetet láttak el szilveszterkor, ebből a fővárosi feladat 1107 volt. Budapesten és az ország nagyvárosaiban idén is az éjfél és a hajnali 4 óra közötti időszak volt különösen nehéz, a mentőegységek folyamatosan dolgoztak.

A mentőket országszerte 15 pirotechnikai eszközzel összefüggő balesethez riasztották, általában kéz-, arc-, és szemsérülteket kellett ellátni. Példaként említette, hogy egy 20 év körüli férfi kezében robbant fel a petárda, ő roncsolt ujjsérüléseket szenvedett, máshol egy férfi arcába csapódó pirotechnikai eszköz súlyos szemsérülést okozott.

Közlekedési balesetek, verekedések, szén-monoxid-mérgezések és belgyógyászati rosszullétek mellett idén is csaknem 300 részeg, esetleg valamilyen drog hatása alatt álló embert kellett kórházba vinni, mintegy 15 százalékuk kiskorú volt - fejtette ki Győrfi Pál.

Golopencza Pál szolgálatvezető főorvos az M1 aktuális csatornán hétfő reggel elmondta: mozgalmasan telt a mentők éjszakája, de a beállított plusz mentőautóknak köszönhetően folyamatos volt a feladatellátás, mindenhová időben odaértek. A főorvos azt is elmondta: az új év első éjszakáján mentőtámadás is történt. Somogy megyében egy epilepsziás gyermekhez hívtak mentőt, s a helyszínen valamiért dulakodás alakult ki, a mentődolgozókat is megtámadták. A gyermeket végül rendőri kísérettel vitték be a kaposvári kórházba a mentők.

Országszerte okoztak kisebb tüzeket a nem körültekintően használt tűzijátékok, és számos balesethez is riasztották a tűzoltókat szilveszterkor - erről már az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatott.Mukics Dániel, az OKF helyettes szóvivője elmondta: pirotechnikai eszközökkel összefüggésben összesen tizennégy esethez riasztották a tűzoltókat. Példaként kiemelte, hogy Decsen egy garázs gyulladt ki, a fővárosban erkélyen keletkezett tűz, több településen a sövény, tuják kaptak lángra a pirotechnikai eszközök miatt.

Az óév utolsó napján 157 segélyhívás érkezett a katasztrófavédelem műveletirányítási központjaiba országszerte. Fegyverneken, a Deák Ferenc úton egy lakóépület egyik szobájában keletkezett tűz. Az oltási munkálatokat végző törökszentmiklósi és a kunhegyesi önkormányzati tűzoltók az épület átvizsgálása közben egy holttestet találtak az ingatlanban. Gyomaendrőd szélén, a Bánomkerti úton a késő esti órákban gyulladt ki egy ház. Itt nem sérült meg senki, de az épület lakhatatlanná vált. Emellett számos közúti baleset is történt.

Budapesten, az Örs vezér terén, éjjel oszlopnak csapódott egy személygépkocsi. Hétfő reggel pedig a 11. kerületben, a Szajol és a Kecskeméti József utca kereszteződésében kerítésnek ütközött és azon fennakadva állt meg egy gépkocsi - olvasható az OKF összesítésében.