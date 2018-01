Az elveszett jelleg

Úgy gondolom, az alábbiak sok nyugdíj mellett dolgozó embert érintenek. Ismereteim szerint 2017. január 1-től a kérelemre történő nyugdíjnövelés szabálya megváltozott, a nyugdíjnövelést a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv hivatalból állapítja meg, a nyugdíjjárulék alapját képező jövedelem megszerzését követő év szeptember 30-ig, illetve meghatározott esetben október 31-ig.

A nyugdíjnövelésről a mai napig értesítést nem kaptam, a növelés összegét nem folyósították. A határidők lejártával érdeklődtem az illetékes hivataloknál, hogy mikor kerül sor a nyugdíjemelésem megállapítására, illetve az emelés folyósítására, de egyelőre válaszra sem méltattak.

Az új jogszabályhoz a hatóság nem tartja magát, és még arra sem méltatják az embereket, hogy tájékoztassák a késés okáról. Magyarország immár nem jogállam, korábban a jogszabályokat az állampolgárokkal be kellett tartatni, de a hatóságoknak maguknak is be kellett tartani. Ma már vannak jogszabályok, amelyeket az állampolgárok egy kivételezett részének nem kell betartani, és vannak jogszabályok, amelyeket az állam sem tart be.

Dr. Farkas László