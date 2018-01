Emelkednek előfizetői díjaink

Növekvő terjesztési és nyomdaköltségeink miatt lapunk kiadója ősszel kénytelen volt emelni az újság "utcai" árát. Akkor azt írtuk, hogy emiatt különösen megéri az előfizetés. A drágulás némi késedelemmel az előfizetői díjakat is utolérte: az új ár mostantól 1 hónapra 4.350, 3 hónapra 12.750, 6 hónapra 25.200, egy évre 49.200 forint. Ugyanakkor megismételjük, hogy megéri az előfizetés, hiszen azzal akár 41 százalékot, éves szinten 34 ezer 630 forintot is meg lehet takarítani az áruspéldányhoz képest. 145. évfolyamába lépő újságunk köszöni olvasói hűségét. Ennek is köszönhető, hogy mára a Népszava lett Magyarország legnagyobb példányszámú politikai napilapja.