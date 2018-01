Jobban félünk, mint négy éve - Mit mutat a bűnügyi statisztika?

Európában a magyaroknak a legrosszabb a biztonságérzetük, a világ legfejlettebb országait tömörítő OECD tavaly novemberben megjelent elemzése szerint pedig a magyar lakosságnak csak a fele érzi magát biztonságban, ha sötétedés után az utcán kell tartózkodnia. Ennél többen csak a drognagyhatalom Mexikóban rettegnek, ahol kilencszer annyi gyilkosságot követnek el, mint nálunk. Mindez úgy még meglepőbb, ha tudjuk: a rendőrségi statisztikák szerint Magyarországon egyre jobb a közbiztonság.

Azt még senki nem vizsgálta, hogy a magyar lakosság pocsék biztonságérzete és a migránsokkal a nap 24 órájában riogató kormányzati propaganda között milyen összefüggés van, de érdemes felidézni: amikor Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára december legvégén „2018-ban is a magyar emberek biztonsága az első” címen sajtótájékoztatót tartott, akkor szóba sem került a hazai bűnözés, csakis a bevándorlás és a terrorveszély. Ehhez képest 2017-ben november végéig a határzár tiltott átlépése miatt mindössze 21 nyomozás indult, ami jelzi, hogy minimális a valós alapja a menekültek tömeges megjelenésével riogató híreknek.

A regisztrált bűncselekmények száma 2016-hoz képest tavaly több mint 80 ezerrel csökkent, de azok kárértéke mintegy 220 milliárd forintról csaknem 400 milliárdra nőtt. A hatalmas emelkedés mögött nagyrészt intellektuális bűncselekmények állnak. Hogy a károk mennyiben érintenek állami vagy önkormányzati vagyont és mennyiben magáncégeket, személyeket, arra vonatkozóan nincs adat.

Azt is figyelembe kell venni, hogy szakemberek szerint a bejelentett bűnesetek száma leginkább azért csökken, mert mind többen idegenkednek attól, hogy feljelentést tegyenek kisebb kárértékű események, csekélyebb mértékű atrocitások miatt. Egyes hírek szerint olykor a rendőrök igyekeznek lebeszélni a sértetteket az aktanyitásról, mert még mindig a kiirthatatlannak tűnő statisztikai szemlélet uralkodik a belügyi, rendőri vezetésben: amiről nincsen papír, az nincs is. Ez például biztosan hozzájárul a szubjektív biztonságérzet hanyatlásához, hiszen csökken a testület hatékony működése iránti közbizalom.

A bűnesetek számának csökkenése törvényi változásokra is visszavezethető. A Büntető Törvénykönyv például már csak szabálysértésként rendeli büntetni a 10 gramm mennyiségnél kevesebb új pszichoaktív anyag megszerzését és tartását, így ezek az esetek a bűnügyi statisztikában nem jelennek meg. Ezzel magyarázható, hogy egy év alatt majdnem negyedére esett vissza a kábítószerrel visszaélések száma. Ugyanígy hatással volt korábban a számokra az, hogy a szabálysértési értékhatárt 20 ezerről 50 ezer forintra emelték.

Nem csak a bűnt mutatja meg a statisztika