Síugrás - Kamil Stoch: kettőből kettő

A címvédő Kamil Stoch nyerte a síugró négysáncverseny második állomásán, a németországi Garmisch-Partenkirchenben tegnap rendezett viadalt. A lengyel már az első sorozat után is vezetett 135,5 méteres ugrásával, a másodikban azonban még jobb eredményt ért el, 139,5 méterrel csupán fél méterrel maradt el a sáncrekordtól. Mivel Oberstdorfban is Stoch győzött, összetettben is ő vezet. A sorozat harmadik helyszíne Innsbruck, ahol a selejtezőket szerdán, a versenyt csütörtökön rendezik.

Az első két viadalon a második helyet a világranglistát vezető német Richard Freitag szerezte meg, aki így összetettben is a második helyen áll Stoch mögött.

Síugró négysáncverseny:

Hétfő - Innsbruck:

1. Kamil Stoch (lengyel) 283,4 pont (135,5 m, 139,5 m)

2. Richard Freitag (német) 275,8 (132 m, 137 m)

3. Anders Fanemel (norvég) 270,2 (132,5 m, 136,5 m)

Szombat- Oberstdorf:

1. Stoch 279,7 pont (126 m, 137 m)

2. Freitag 275,5 (128,5 m, 127 m)

3. Dawid Kubacki (lengyel) 270,1 (126,5 m, 129 m)

A négysáncverseny összetett állása:

1. Stoch 563,1 pont, 2. Freitag 551,3, 3. Kubacki 530,8