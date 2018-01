Választás 2018 - Áder felkészül és időzít

"Az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választása időpontjának kitűzésével kapcsolatos államfői döntésről a kellő időben részletesen tájékoztatjuk" – így hárította el lapunk kérdését Áder János hivatala, miután arról érdeklődtünk, döntött-e már a köztársasági elnök az idei választások időpontjáról. Áder tehát még gondolkodik, bár sok variációs lehetősége nincs, hiszen a szabályok alapján a választás időpontja április 8., 15., 22. és 29., illetve május 6., 13. és 27. lehet. A választást ugyanis az előző Országgyűlés megválasztását követő negyedik év áprilisában vagy májusában rendezik, s azt vasárnap kell megtartani, de úgy, hogy nem eshet a munkatörvénykönyve szerinti munkaszüneti napra, továbbá húsvét-, illetve pünkösdvasárnapra. A szavazás időpontját a köztársasági elnök jelöli ki a referendumot előtt 90-70 nappal, így legkorábban január 8-án teheti ezt meg.

Az utóbbi négy országgyűlési választás alkalmával Magyarország polgárai mindig április első felében nyilváníthattak véleményt. Legutóbb 2014. április 6-án szavazhattunk Áder döntése nyomán. A Népszavának nyilatkozó szakértők szerint a köztársasági elnök most is hasonlóan fog időzíteni.

– A Fidesz számára mozgósítási szempontból az a legjobb ütemezés, ha húsvét után, de majális előtt választunk. Orbán Viktor miniszterelnök még kiaknázhatja a legnagyobb keresztény ünnepben rejlő kampányerőt, elhangozhatnak az útbaigazítások a szószékről, ugyanakkor még hátravan a baloldal relatíve nagy ünnepe és közösségi élménye, a ligeti majális – vélekedett Ceglédi Zoltán. A politikai elemző szerint Áder János továbbra is csak egy fideszes politikus, valószínű, hogy ilyen, a pártjának kedvező időpontot választ.

Juhász Attila a szavazás legvalószínűbb időpontjának április 8-át tartja. A Political Capital vezető elemzője szerint a kormányoldalnak nem érdeke több időt adni a választási együttműködés kialakításával megkésett ellenzéki pártoknak, de ennek nincs különösebb jelentősége.

A választáshoz kapcsolódó határidőket a közigazgatási és igazságügyi miniszter rendeletben határozza meg a kitűzést követően. A választási eljárásról szóló törvény szerint a Nemzeti Választási Iroda a szavazás előtt 48 nappal mindenkit értesít arról, hogy kinek, hol, melyik szavazóhelyiségben kell leadnia a voksát. A hivatalos kampányidőszak a választás megelőző 50. napon kezdődik, április 8-ai választást feltételezve ez február 17. Juhász Attila szerint a legintenzívebb kampányszakasz a választást közvetlenül megelőző 1-2 hét, sok választó ugyanis csak ekkor kezd el figyelni a politikára, és gondolkodni azon, kire szavazzon.

Ceglédi viszont úgy vélekedett, nincs olyan, hogy „a” Fidesz kampánya. – 2010 óta a kormány faltól-falig, januártól-decemberig zajló kampányában élünk, ez az egyik fideszes kampányerő. Hazugság, hogy ez valami neutrális, közérdekű tájékoztatás lenne – hangsúlyozta a politikai elemző. Ceglédi szerint a másik ilyen a CÖF-fel és más álcivil szereplőkkel létrejövő, szintúgy fideszes kampány. A harmadik lenne maga a párt, erre van talán a legkevésbé szükségük a szakértő szerint, nem véletlen, hogy a kormányzati „tájékoztató” kampány már hivatalosan is össze-összefolyik a párt kampányelemeivel. Arra a kérdésünkre, hogy idén mi lehet a fajsúlyos elem, a politikai elemző azt mondta: az, hogy a Fidesz milyen negatív kampányba kezd, ki mellé kerül a bohóc, kit és hogyan, kivel akarnak kicsináltatni.

– Ha szerencsénk van, Terry Blacknek és Zuschlag Jánosnak egyszerre jut eszébe valami – utalt Ceglédi a Fidesz korábbi lejárató akcióira.

"Hagyjuk magunk mögött a blöfföket"