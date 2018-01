Szinte minden hónapban hallani arról, hogy valamelyik településen egy autóbusz vagy teherautó az út menti "házakban" köt ki, ugyanis a kistelepüléseken a főutcákat nem a mai nagy forgalomra tervezték. A kerékpárosok, az autók, teherautók, a buszok balesetveszélyesen kerülgetik egymást, az utak egyre rosszabb állapotban vannak, nem bírják a terhelést, tönkremennek, és nem is takarítják azokat úgy, ahogyan kellene. Autók állnak az ingatlanok előtt az út szélén, azokat is kerülgetni kell. Hiába kérik az önkormányzatok, hogy álljanak be az udvarokba, ennek nem sok foganatja van. Megállni tilos táblákat kellene felállítani az utak mellett, hogy legalább a rendőrség tehesse a dolgát.

Makovics János