Az iráni fővárost folyamatos szmogtakaró fedi, hétszer annyi egészségre káros részecske van a levegőben, mint amennyit még elfogadhatónak tekint a WHO. Az Egészségügyi Világszervezet szerint most Teherán levegője a legrosszabb Delhi után a világ nagyvárosai közül. Igaz, ebben a vizsgálatban Kína nagyvárosai valamilyen ok miatt nem szerepelnek, pedig ott sem lehet levegőt venni.